María Grazia Gamarra y Alonso Cano, protagonistas de “Cyrano de Bergerac”: “Estas obras siguen vigentes porque como sociedad repetimos los mismos errores”

Alonso Cano llevaba varios años esperando interpretar a Cyrano, y ese día por fin llegó. En el 2022, cuando Jean Pierre Gamarra le preguntó qué obra soñaba protagonizar, respondió sin titubear: “Cyrano de Bergerac”. El director ya tenía en mente a otro actor y le pidió pensar en otra opción, pero al día siguiente lo llamó para anunciarle que el personaje sería suyo. Cano conoció la obra en el 2010. Interpretó tres papeles pequeños, pero lo verdaderamente especial no fue el tamaño de los roles, sino con quién los compartía: su padre, también actor.

“Fue una experiencia muy bonita, inolvidable porque compartí actuación y camerinos con mi papá (el recordado actor Carlos Cano de la Fuente). Luego hice la versión para niños, que no era tan fiel a la original, y ahí sí interpreté a Cyrano. Así que este personaje me ha acompañado desde siempre”, recuerda con emoción.

Para María Grazia Gamarra, dar vida a Roxana es también un desafío, aunque desde otro ángulo. La actriz ha recorrido un camino intenso en el teatro clásico con obras como “La vida es sueño”, “Otelo” y “Hamlet”, que le han dado la disciplina y la fuerza necesarias para enfrentar un texto de la magnitud de Roxana.

“No es fácil porque requiere de muchas cosas, sobre todo de un trabajo bastante intenso. Hacer varios proyectos en paralelo, incluso uno tras otro, nos da mucho entrenamiento. Para mí es como estar en una escuela. Es desafiante, pero también especial”, afirma.

En esta nueva puesta en escena de Éxodo Teatro, ambos actores se enfrentan a personajes que son más que arquetipos: Cyrano, el poeta que esconde su vulnerabilidad detrás de la ironía y la valentía; y Roxana, la mujer que encarna la inteligencia, la sensibilidad y el ideal amoroso. Para Cano, es la oportunidad de rendir homenaje a su padre y cumplir un sueño artístico; para Gamarra, es un paso más en un proceso de aprendizaje continuo que la reta y la enriquece.

Las historias universales nunca pierden vigencia, y “Cyrano de Bergerac” es prueba de ello. “Creo que estas obras siguen vigentes porque como sociedad seguimos cayendo en las mismas cosas. En ‘Otelo’ hablamos de violencia de género, en ‘Hamlet’ del desamor, del dolor por un padre. Son temas que no pasan de moda, aunque duela decirlo, porque siguen ocurriendo. Y los jóvenes conectan mucho con eso”, explica la actriz.

El montaje, sin embargo, no está exento de exigencias. El lenguaje es complejo y los ensayos demandan concentración. Pero ahí, dice Gamarra, reside su magia. “No es fácil, porque son palabras difíciles, no es un lenguaje coloquial. Pero es bacán porque te sumerge en un mundo fantástico. La escenografía, el montaje, todo está pensado para que los jóvenes disfruten de lo clásico sin sentir que es aburrido”.

Para Alonso Cano, el reto va por otro lado: el equilibrio entre las virtudes del personaje y su vulnerabilidad más íntima. “Cyrano tiene muchas virtudes: es el mejor espadachín, el mejor poeta, ingenioso, noble, leal. Pero se siente deforme por su nariz gigante, cree que no es digno de ser amado. Y eso nos pasa a muchos, sobredimensionamos defectos que quizá no son tan graves, pero en nuestra cabeza pesan mucho”, confiesa.

Esa dualidad —poesía y fragilidad— es también el eje de la relación con Roxana. Un personaje que, para Gamarra, va más allá de lo romántico.

“Roxana es sensible, pero también tiene dureza y capricho. Ella se enamora del poder de los versos, de esa alma brillante que hay detrás de la apariencia. La moraleja es clara: uno se enamora del alma y no de la belleza”.

En ese espejo, ambos actores encuentran reflejos personales. Cano admite con honestidad: “Me identifico con Cyrano porque también tengo mis complejos. Me estoy quedando calvo, no me gusta mi papada, siento que es grande, siempre pido que me la retoquen en fotos. Pero, como él, trato de enfocarme en lo que realmente importa: la lealtad, el amor, los valores que transmites”.

María Grazia, por su parte, conecta con la sensibilidad de Roxana y con su manera de dejarse llevar por la poesía. “Estoy sumergida en ese mundo, me está empezando a gustar mucho leer poesía, disfrutarla. Es un placer, y siento que eso me acerca a ella”.

Lecciones vigentes

Ambos coinciden en que la enseñanza de Cyrano de Bergerac resulta urgente en tiempos de redes sociales y culto a la imagen. “Lo primordial está adentro y no afuera”, dice Cano. “No importa la moda ni cómo luces, sino los valores que proyectas y cómo tratas a los demás”. Gamarra complementa: “Vivimos rodeados de estereotipos. Si no cumples lo que la sociedad impone, sientes que vales menos. Esta obra te recuerda que las inseguridades no deben definirte”.

Más allá del mensaje, también está la emoción. Alonso lo reconoce: “Las escenas finales son conmovedoras. Cuando Cyrano está a punto de morir y Roxana descubre que siempre la amó en silencio, es imposible no quebrarse. A veces las emociones se apoderan de ti, y eso es lo hermoso de este oficio”.

Y mientras las luces del escenario se encienden para dar vida a esta obra inmortal, Roxana y Cyrano —María Grazia y Alonso— nos recuerdan que, aunque cambien los tiempos, el verdadero amor siempre habita en lo invisible: en la esencia, en la palabra, en el alma.