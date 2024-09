El horror tiene muchas caras, y en la vida real no proviene de monstruos como en el cine. El origen de este miedo puede estar en seres humanos, gente que en muchos casos ha recibido poder y no duda en ejercerlo contra otras personas, sea por medio del dinero, sea con la violencia física. Rocío Limo (1987) explora esto en su más reciente obra de teatro, el retrato de una pequeña familia en la colonia, cuya integrante más joven es sometida a diversas vejaciones por los poderosos. Es una historia basada en hechos reales, donde la ficción busca dar sentido a la violencia.

Ambientada en el año 1570 “María Pizarro, he aquí el amor” sigue a una adolescente traumatizada por la quema de su amiga Dolores, quien era la pareja secreta de su hermano sacerdote, Martín. Sumado a su mente inquieta, ella empezará a mostrar conductas que su religiosa madre solo puede considerar como una posesión demoníaca. Así, el Santo Oficio (la Inquisición) le practicará un exorcismo, el primero en el llamado “Nuevo Mundo”. Actúan la misma Limo en el rol protagónico, así como Irene Eyzaguirre, Daniela Rodríguez, Dante del Águila y Santiago Magill.

“El proceso de escritura partió de una historia real, pero la construcción de mi María Pizarro, de la ficción, parte del deseo de salvar a esta chica real, que no tenía ninguna herramienta para enfrentarse a la Inquisición, y yo quise darle la herramienta del deseo, la curiosidad. Y eso es lo que la lleva a revelarse contra todos los estatutos del poder: su madre, el cura. Y esa resistencia y búsqueda de ser feliz, que creo que es finalmente lo que quiere el personaje”, contó Limo a El Comercio, luego de uno de los ensayos. Junto a ella está Vera Castaño, su socia creativa, quien dirige la puesta en escena.

“Tener a Rocío en escena es hermoso. Creo que hemos ido trabajando esto juntas, y yo veía a una María muy luminosa. Hay indicios para entender que es una María diferente al entorno, y lo que es para otros es endemoniado, probablemente tenga que ver con su rareza, su particularidad, querer ver algo que los demás no están viendo, tener el atrevimiento de nombrar esto que los demás no quieren nombrar”, contó Castaño, quien resaltó que el martirio del personaje real duró dos años, los que pasó en la cárcel hasta su muerte.

La obra funciona como un comentario a lo que ocurre cuando el poder se ejerce sobre personas en desventaja, pero no solo en referencia a la colonia. En este espacio que concede la ficción, la obra vincula su trama con hechos más recientes de la vida política del Perú. Esto no estuvo presente desde la concepción de la obra, sino que se añadió conforme Limo escribió el texto. Porque no es posible cerrar los ojos a la realidad, algo que varios personajes de esta obra intentan hacer.

La obra prospera en una atmósfera de opresión, conseguido por medio de la música y la iluminación. Pero también por el cómo los actores se comportan en escena: con susurros, mirando a todos lados. Porque la Inquisición siempre está atenta, incluso por medio de gente que no parece pertenecer al mal. La misma protagonista, inconscientemente, también llega a ser útil al sistema. Esto a su vez le otorga una capa de complejidad adicional al personaje, que no es una “víctima perfecta”. “Ella carga con esta culpa de la que va a tener que librarse a lo largo de la historia, y entender que esto que hizo es porque ella no podía imaginar las consecuencias, y al mismo tiempo era un sistema tan opresor que te obliga a sacar lo peor de ti”, dijo Limo.

Daniela Rodríguez y Rocío Limo en una escena de “María Pizarro, he aquí el amor”. / ALESSANDRO CURRARINO