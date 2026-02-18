“Mario Vargas Llosa, entre las palabras y la música”: el espectáculo que revela su universo íntimo por los 90 años de su nacimiento

Resumen

Por Redacción EC

Un viaje escénico por la memoria sonora de Mario Vargas Llosa, producido por VIVA en el Mundo, liderado por Ingrid Yrivarren, e Iguana Films, de Luis Llosa, que reúne en escena a destacados artistas como Tania Libertad, Roxana Valdivieso, D’Angelo Díaz y Sebastián Llosa, bajo la dirección de Luis Llosa Urquidi. El espectáculo se realizará el 31 de marzo en el Teatro Municipal de Lima. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.

