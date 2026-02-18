“Mario Vargas Llosa, entre las palabras y la música”: el espectáculo que revela su universo íntimo por los 90 años de su nacimiento

Un viaje escénico por la memoria sonora de Mario Vargas Llosa, producido por VIVA en el Mundo, liderado por Ingrid Yrivarren, e Iguana Films, de Luis Llosa, que reúne en escena a destacados artistas como Tania Libertad, Roxana Valdivieso, D’Angelo Díaz y Sebastián Llosa, bajo la dirección de Luis Llosa Urquidi. El espectáculo se realizará el 31 de marzo en el Teatro Municipal de Lima. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.

En el marco de los 90 años de su nacimiento, VIVA en el Mundo e Iguana Films presentan “Mario, entre las palabras y la música”, un espectáculo musical en vivo que rinde homenaje a una de las figuras más influyentes de la literatura universal, explorando un territorio poco revelado de su vida: su íntima relación con la música.

El montaje propone un recorrido sensorial por los temas que acompañaron al autor a lo largo de su vida en distintas ciudades del mundo. Desde las melodías que escuchaba mientras escribía hasta los conciertos y óperas a los que asistía, la puesta reconstruye la banda sonora personal del escritor, donde el Perú dialoga con Europa y con los contextos históricos que marcaron su obra.

Hologramas, elementos visuales y una escenografía especialmente diseñada envolverán al público en episodios clave de su biografía, entrelazados con las piezas musicales que marcaron su memoria emocional e intelectual. El espectáculo busca convertir la experiencia en un viaje íntimo por los pasajes más significativos de su vida y creación.

El espectáculo musical se realizará en el Teatro Municipal de Lima

Destaca la participación de la intérprete peruana Tania Libertad, quien cantará varios temas con su grupo musical. La acompañará Roxana Valdivieso en algunos temas en francés y también Sebastián Llosa, todos bajo la producción y dirección de Luis Llosa Urquidi e Iguana Films.

Un grupo de baile y un coro coreografiarán el repertorio, rico y variado, que comienza con el nacimiento de Vargas Llosa en Arequipa, para seguirlo a través del mundo en sus casi noventa años de vida. El programa musical incorpora obras de artistas como Léo Ferré, Édith Piaf y Joan Manuel Serrat, así como fragmentos de música clásica.

Más que un homenaje, “Mario, entre las palabras y la música” revela cómo la música fue una herramienta esencial en su proceso creativo y en la construcción de su universo narrativo, resaltando el vínculo entre arte, memoria e identidad peruana.

