Los verdaderos Billy Elliot redefinen la masculinidad | ESPECIAL

A Jesús Luzuriaga siempre le gustó bailar, así que cuando sus padres le preguntaron qué quería hacer, él les contestó que quería aprender ballet. Pero las mallas tuvieron que esperar: en el colegio le dijeron que el curso era solo para niñas.

"Me hubiera gustado de más chico poder haber dicho: 'Yo quiero hacer ballet', y plantarme y decir por qué no me dejan hacerlo. La sociedad te hace sentir como si eso estuviera mal y a veces te cuesta madurar y darte cuenta que es lo más natural del mundo", dice el bailarín de 27 años.



Tuvo que esperar terminar el colegio para integrarse a un elenco. A los 16 ingresó a la Escuela Nacional Superior de Ballet, y en el tercer año le dieron permiso para entrar a bailar en el Ballet Municipal. Ha recibido formación en Cuba y Uruguay, y desde hace dos años es una de las promesas masculinas del elenco del Ballet Nacional. Sin embargo, eso no lo ha librado de los prejuicios machistas.

