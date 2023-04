Matías De la Flor posa con Lin-Manuel Miranda, creador y protagonista de los musicales de Broadway "In the Heights" y "Hamilton". (Foto: archivo personal de Matías)

“Cuando era niño destacaba en presentaciones artísticas escolares, sin embargo lo que más me apasionaba era el deporte, el fútbol. Jugaba siempre, pero sabía que no podía ser futbolista profesional. Nada me apasionaba. Cuando llegué al tercer año de la escuela secundaria, me frustré, no sabía qué estudiar. En ese momento, llegó una profesora de teatro. Me dijo que posiblemente estaba tratando de hacer algo que no era para mí, que yo era bueno actuando. Ese fue el inicio”, relata el artista peruano.

Después de estudiar actuación durante cuatro años en Florida School of the Arts, el joven talento continuó creciendo artísticamente en University of North Carolina School of the Arts.

En el poco tiempo que lleva en esta industria, Matías ha tenido participaciones notables interpretando a: Vershinin (“Three Sisters”), Burton (“Burn This”), Balthazar (“Our Lady of 121st St.”), Usnavi (“In The Heights”), Kurt Kelley (” Heathers”), Fluellen/Nym (“Henry V”) y Leonardo (“Bodas De Sangre”).

“En la escuela de Florida empecé a escribir y producir mi propio trabajo. Me gradué en mayo del 2022, luego me mudé a Carolina del Norte, donde hice una adaptación de “Romeo y Julieta” de William Shakespeare. Se llama “Romeo y Julieta Limeño”. Es la historia de dos familias peruanas que tienen restaurantes y compiten. Uno es bien tradicional, y el otro es de cocina fusión. Luego me fui a Nueva York, y ahora estamos en Broadway”, señala complacido.

De la Flor asegura que la pasión y la energía que le pone al baile y a sus interpretaciones las lleva en la sangre, tienen sello peruano. “Vienen de Perú, de la música que escuchaba mi familia, de la forma cómo celebrábamos las fiestas. Uní mi cultura a mi trabajo en el teatro, sumé riqueza peruana”, asiente.

Antes de llegar a Broadway, el artista nacional realizó más de 170 audiciones para diferentes proyectos. En casi todas ellas fue rechazado. “Hay que estar preparados para los ‘no’”, enfatiza. “En mi último año de escuela empecé a trabajar con un agente y audicionar para diferentes proyectos desde octubre del año pasado”, cuenta.

Sueño cumplido

Matías De la Flor está entre el grupo de actores y cantantes de “Camelot”, donde -asegura- comparan su talento artístico con el del tenor peruano Juan Diego Flórez.

“Es muy bonito que te comparen con Juan Diego Flórez, a quien admiro muchísimo, porque es un talentazo, orgullo del Perú. Realmente, no me siento merecedor de tanto”, asiente. “Hacemos más de ocho shows semanales, por la noche, y ensayamos en el día. Es intenso, pero cuando haces lo que amas, eres feliz. Llegar a Broadway era mi sueño, siento que estoy en el Mundial”, añade.

“Llegar aquí no ha sido fácil, tuve que luchar contra mí mismo, contra mis propios pensamientos. Al principio dudé que lo lograría, pensé que no tenía talento. Pero fui constante, me enfrenté a mis miedos, y empecé a confiar. El trabajo de Lin-Manuel Miranda, creador y protagonista de los musicales de Broadway ‘In the Heights’ y ‘Hamilton’, me inspiró. Es demasiado talentoso. Sé que esto recién empieza para mí, quiero manejar todos los sectores que pueda, y no solo como actor, también como escritor, productor y director. Hacer trabajos bilingües es importantísimo para mis planes, quiero enseñarle a la gente americana español, y que entiendan no solo el idioma, también la pasión del latino”, subraya.