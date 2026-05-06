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Resumen

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Laly Goyzueta vuelve al teatro con “Feliz cumpleaños, doña Zoila”, una obra que combina humor y emoción. Y es allí, sobre un escenario sin cortes ni segundas tomas, donde admite sentirse más vulnerable que nunca.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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