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La adaptación teatral de “Migrantes” se estrenará el 20 de setiembre en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, bajo la dirección de Vanessa Vizcarra.
La adaptación teatral de “Migrantes” se estrenará el 20 de setiembre en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, bajo la dirección de Vanessa Vizcarra.
Por Ángel Navarro Quevedo

Un café fue el punto de partida. Vanessa Vizcarra había leído “Migrantes”, el libro álbum de Issa Watanabe, y quería hablar con su autora. La invitó a conversar y de aquel encuentro empezó a tomar forma una pregunta: ¿cómo llevar al escenario una historia contada únicamente con imágenes? La respuesta fue tomando cuerpo entre actores, música, máscaras y títeres, hasta convertirse en la adaptación teatral que se estrenará el 20 de setiembre en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico.

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