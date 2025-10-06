“Mis hijas son mi termómetro más sincero”: Diego Lombardi dirige “Si yo fuera bruja”, la obra que convierte su paternidad en inspiración

En “Si yo fuera bruja”, la magia no sucede por arte de un hechizo: aparece cuando una niña aprende a nombrar lo que siente, a ponerse en el lugar del otro y a confiar en sí misma. Todas experiencias que el director Diego Lombardi vive junto a sus hijas todos los días y que en esta oportunidad lo llevan a presentar una obra que lo reta como padre.

“Un niño que llora porque no le entra un zapato, pero no está hablando del zapato: expresa otra emoción -menciona Lombardi- Lo difícil es entender porque fácil es gritar perder la paciencia y luego sentirse como el peor padre del mundo. Entender sus emociones, es entender un mundo nuevo”

Paulina Bazán, Anneliese Fiedler y Jorge “El Awelo” Miranda dan vida a una historia donde la verdadera magia está en la palabra. (Foto: Martin Acevedo) / MARTIN ACEVEDO

La historia que parte del cuento homónimo de Maga Olavarría, articula teatro e interpretación musical en vivo. Alba, la protagonista, recibe de sus padres una varita e imagina qué haría si fuera bruja: ayudar a sus amigos, enfrentar a los abusivos, ganar tiempo para jugar. El giro llega pronto: el poder no está en los hechizos, sino en la palabra y el vínculo. En escena actúan Paulina Bazán, Anneliese Fiedler y Jorge “El Awelo” Miranda, autor de las canciones originales.

“Este proyecto fue uno de los más difícil porque tengo la mala costumbre de acumular proyectos y dejarlos -confiesa Lombardi- aunque esta vez me lancé porque había una necesidad de decir cosas como padre”

De padre a hijas

Tras el nacimiento de su segunda hija hace cinco años, Lombardi empezó a leer su oficio desde escenas domésticas —salidas al colegio, noches de cuento, preguntas de sobremesa— y trasladó esa experiencia al escenario. Si en su obra paralela “¡Ay! ¿Qué será de mí?” abordaba preocupaciones adultas, aquí la brújula se desplaza a lo que aprendió acompañando el crecimiento de sus hijas.

Ese laboratorio incluyó un filtro directo. Un día se sentó a mirar un ensayo y entre lecturas de guiones su hija observaba atentamente cada instante. “El público infantil es muy exigente; si no le interesa, se para, se aburre, grita —admite el director— Hoy sé que mis propias hijas son mi termómetro más sincero”

Emilia Drago junto a su esposo, el actor Diego Lombardi, y sus dos hijas. Foto: Facebook.

Detrás del proyecto también se esconden prácticas que, como padre, procura sostener en casa. “En la obra se expresan emociones muy fuertes. Algo que quiero que ellas sepan que está bien exteriorizar. No está mal sentirse mal, no está mal llorar, no está mal sentirse triste”, sostiene. Y precisa el método que, dice, orientó varias decisiones de puesta: “Cuando aciertas a esa emoción que sienten ellos, se abre un mundo en ellos y se crece la confianza”.

Si bien la historia sigue a una niña en busca de su propia magia, el montaje está diseñado para que los adultos también participen activamente: las escenas evocan rutinas cotidianas y vínculos familiares que invitan a repensar la manera de escuchar y acompañar a los hijos. “Cuando uno es padre, ya no se puede hablar de uno mismo, sino de dos, o tres”, resume.

“Si yo fuera bruja” propone a los niños la idea de sentirse suficientes y ejercitar la empatía. Para Lombardi, la lección es otra: “Aceptar la verdad ineludible de que ser papá es un reto permanente y cambiante”, dice. La obra recoge ese movimiento: desde la niña ficticia que imagina “si fuera bruja” hasta las niñas reales que, tras cerrar el telón, esperan a Lombardi en casa.