Rebeca Escribens, Katia Condos, Almendra Gomelsky y Gianella Neyra son más que artistas; son amigas, confidentes y cómplices de mil y una aventuras. Desde que se unieron en los escenarios hace casi doce años, han creado un vínculo inquebrantable. Juntas, son una fuente inagotable de inspiración mutua. Con propuestas vibrantes y catárticas, las Mujeres de la PM roban sonrisas a su audiencia, pero al mismo tiempo conmueven hasta las lágrimas. En su espectáculo “Planchando el Despecho”, comparten sus historias más íntimas a través de canciones populares que planchan el alma y desarrugan el corazón.

A finales de 2011, tras culminar su participación en “¡Oh Diosas!”, Almendra comenzó a gestar un nuevo espacio de conversación para mujeres. A diferencia del programa de Plus TV, este nuevo proyecto sería transmitido por señal abierta y en horario nocturno. Las primeras en unirse a esta iniciativa fueron Rebeca y Katia, y posteriormente se sumó Gianella.

“La idea era hacer un programa por la noche, sin restricción de horario, para poder hablar de lo que realmente nos interesa a las mujeres. Con el productor de ‘¡Oh Diosas!’ hicimos un piloto y lo enviamos a todos los canales, pero nadie nos prestó atención”, recuerda Gomelsky. “Pasaron muchos años antes de que nos dieran luz verde, y en ese proceso nos hicimos amigas”, destaca Neyra. “Fue entonces cuando comenzó nuestra amistad. Al principio, cuando hicimos el piloto, solo nos conocíamos de vista, nos habíamos encontrado en diferentes momentos, e incluso las había entrevistado a todas, pero nada más”, añade Almendra. Finalmente, Katia aclara: “Solo ellas dos eran amigas (señala a Gianella y a Rebeca)”.

Rebeca Escribens, Katia Condos, Almendra Gomelsky y Gianella Neyra.; protagonistas de Planchando el despecho. (Foto: Giancarlo Ávila)

Después de cinco años desde ese primer paso y tras diversos intentos, “Mujeres sin filtro” (2017), un programa de entrevistas sin reservas ni tapujos, finalmente obtuvo la aprobación para ser transmitido por América TV.

“Fue una experiencia súper chévere porque cuando hicimos el programa, ya no tuvimos que fingir ni inventarnos una amistad. Ya éramos amigas y creo que esa complicidad se sintió desde el principio”, reflexiona Almendra.

Desde entonces, no han dejado de generar proyectos ni de sorprenderse de lo que pueden lograr juntas. Después de “Mujeres sin filtro”, la ruta continuó con éxito por televisión y redes sociales con el podcast Mujeres de la PM. Luego llegó a las tablas con espectáculos como “Planchando el despecho”.

“Es increíble cómo hacemos una locura tras otra y al final termina funcionando. Estamos muy agradecidas de que esto también sea un negocio que nos permite seguir creando más aventuras, y que la gente lo reciba con tanto cariño”, destaca Neyra. Por su parte, Almendra comenta: “No nos hacemos muchas expectativas. Siempre pensamos que nadie vendrá, que nadie se reirá, pero al final nos damos cuenta de que todo lo que pensábamos que no funcionaría es lo que mejor resulta”.

Melodías que inspiran

Dirigido por el dramaturgo colombiano Juan Carlos Mazo, “Planchando el despecho” cerró hace una semana su segunda temporada con cifras importantes. Más de 31 mil personas disfrutaron del espectáculo, que este 12 de julio inicia su gira nacional en Arequipa. El show será en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes.

“Estamos satisfechas con el resultado de este show, al que le hemos puesto tanto esfuerzo y dedicación. Detrás de cada presentación hay un gran trabajo en equipo y personal. Nada es improvisado; nos preparamos vocalmente con nuestro coach César durante varios meses. Además, nuestras historias deben ser contadas de una manera entretenida y esperanzadora para que el público se vaya satisfecho”, señala Almendra.

“Ahora último hemos encontrado a gente cantando y llorando porque de repente conectaron con alguna historia o con alguna canción que les trajo recuerdos. La gente sale realmente habiendo hecho catarsis, liberada y con ganas de seguir luchando, peleando y avanzando”, enfatiza Gianella. “Inclusive antes de hacer Planchando, hicimos ‘Mujeres sin pito’, en época de pandemia. Si bien era más coloquial, era nuestras historias, y la gente hacía catarsis también”, rememora Escribens.

Mientras mantienen abierta la posibilidad de una tercera entrega de “Planchando el Despecho”, continúan desafiando sus propias limitaciones y compartiendo sus experiencias. No solo entretienen y divierten a su audiencia, sino que también logran curar y liberar corazones.

“Juntas nos multiplicamos, somos como los Gremlins, un poquito de agua y un poquito de Mujeres de la PM”, bromea Rebeca. “Realmente, eso somos”, sentencia Gianella.

Proyectos personales

_Además de sus proyectos en común, ¿en qué otros proyectos personales están trabajando?

GIANELLA: “Tengo el tema de las películas, que es algo que fui descubriendo en el camino. Me encanta todo el proceso creativo, desde concebir una idea hasta verla realizada y exitosa, con mucha gente involucrada. Se viene ‘Soltera, Casada, Viuda y Divorciada 2′; empezamos a filmar en agosto y estoy bastante loca con eso, pero va a ser increíble. También estamos revisando y generando guiones para un par de proyectos que espero realizar en 2025. Como actriz, tengo una obra de teatro con Juan Carlos Fisher llamada ‘2.22′ que se estrena en noviembre. Y algunas cosas más con ‘Planchando el Despecho’”.

KATIA: “Además de la película ‘Soltera, Casada, Viuda y Divorciada 2′, estoy trabajando en la creación de proyectos para el próximo año”.

ALMENDRA: “Este proyecto de Nubeluz está terminando, y con ello, me tomo un descanso (ríe). Estamos pensando hacer una gira con ‘Planchando el Despecho’ en septiembre”.

REBECA: “Desde hace mucho tiempo, he querido hacer un unipersonal, pero siempre me han frenado mis inseguridades. Sin embargo, ‘Mujeres de la PM’ me ha dado la confianza que necesitaba. Escribo constantemente y tengo mucho material acumulado que espero organizar pronto. Tengo grandes planes y aunque aún no sé cuándo ni cómo los llevaré a cabo, estoy decidida a hacerlos realidad”.

“Planchando el Despecho” se presentará en Arequipa el viernes 12 de julio a las 8 de la noche en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

