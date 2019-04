El mundo de Bécquer llega a las tablas de La Plaza con "Cuentos fantásticos"

“Mi vida cambió a los 13 años cuando, de casualidad, encontré en la casa de mis padres ‘Crimen y castigo’ de Dostoievski. Empecé a leerlo y no entendía cómo, solo con palabras, se podía crear algo como lo que veía en el cine”. Así recuerda el director de teatro Édgar Saba su primer acercamiento a las artes, remembranza que se hace presente ahora que habla de su nueva puesta en escena. “Si logro que tres o cinco niños sientan lo mismo al ver ‘Cuentos fantásticos’, sería algo extraordinario”.

Este es el segundo montaje para toda la familia que Saba desarrolla. El primero data de 1984. “Entonces me pregunté ¿por qué no adaptar un clásico’, y terminé haciendo ‘La tempestad’ de Shakespeare –agrega el director–. Fue un espectáculo resumido, pero curiosamente, terminó presentándose en el Festival de Teatro Clásico de Almagro como un show de vanguardia”.

En ‘Cuentos fantásticos’ ha hecho algo similar. La obra que se presentará desde este sábado 13 en el teatro La Plaza se basa en tres cuentos de Gustavo Adolfo Bécquer, “El rayo de luna”, “La promesa” y “Los gnomos”, que ha adaptado en una dramaturgia propia salpicada de versos del poeta español y guiños al Circo del Sol. El proyecto, cuenta Saba, demandó tres años en tomar forma y uno en encontrar su versión en el libreto. “Ha sido muy difícil adaptar esto”, anota el director.

Uno de los recursos que Saba ha utilizado es poner al mismo Bécquer (Renato Rueda) como protagonista. Al respecto, Saba comenta: “Con eso intento que los niños puedan identificarse con alguien que cuenta historias, que sepan que pueden tener imaginación, crear, que pueden ser poetas y, sobre todo, acercarlos al mundo de la literatura”.

—Mira al sector—

“Si hay algo que siempre me ha desagradado del teatro de niños es que el público termina actuando por los actores”. Saba no se anda con rodeos. Le disgustan, cuenta, los montajes que, por ejemplo, suben a los niños al escenario. Él es consciente de que no es un especialista en montajes para toda la familia, pero lo toma como una ventaja. El no estar tan cerca le da otras perspectivas.

“Para evitar caer en ello –acota Saba–, lo primero que se tiene que hacer es sacar adelante la obra con la disciplina de saber que los movimientos, el marcaje y todo tiene que ser tan perfecto como cualquier otro montaje para adultos. Hay que ser cuidadosos con la música y el ritmo; la dirección de actores tiene que ser correcta; y los actores tienen que ser conscientes de que están haciendo una obra de arte. Eso para empezar”.

“Es verdad que el código de la comunicación cambia para tener en cuenta a este público tan joven –agrega el director–, pero nunca al nivel de pensar que el niño es un tonto. Para no caer en eso, primero, los actores no deben actuar como niños y, segundo, cuando los niños reaccionen, hagan preguntas e interrumpan el espectáculo, los intérpretes tendrán que tener la habilidad de improvisar”.

—Espejo de la vida—

En “Cuentos fantásticos” hay dos temas que se destacan porque dialogan con la realidad actual. Desde el inicio se ve a Bécquer como una persona enamoradiza, detalle del que podría desprenderse una postura sobre si está bien o no incluir la educación sexual o cuestiones de género en el currículo escolar. Pero la obra también tiene que ver con la crisis de las instituciones y la poca ética de los burócratas. “En el fondo, este espectáculo habla del paraíso perdido al que todos queremos regresar: la niñez. Por todos los problemas que hay, el país entero está pidiendo volver allí y la imaginación, algo que está tan presente en la vida de los niños, es una manera de acercarnos”, sostiene Saba.

Más información

Lugar: teatro La Plaza. Dirección: Larcomar, Miraflores. Estreno: sábado 13. Horarios: sábados y domingos, 4 p.m. Entradas: Teleticket.