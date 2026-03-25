Resumen

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Mundo Feliz es una instalación escénica y visual ganadora del Concurso Anual de Proyectos de Creación PUCP. (Foto: Difusión)
Mundo Feliz es una instalación escénica y visual ganadora del Concurso Anual de Proyectos de Creación PUCP. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Mundo Feliz presentará una experiencia escénica dirigida por Carlos La Rosa Vásquez el sábado 28 de marzo a las 11:30am en el Británico Cultural de Miraflores.