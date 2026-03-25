Mundo Feliz presentará una experiencia escénica dirigida por Carlos La Rosa Vásquez el sábado 28 de marzo a las 11:30am en el Británico Cultural de Miraflores.

Tras presentarse en diversos distritos de Lima, Mundo Feliz llega ahora al Británico, en el marco del Día Mundial del Teatro 2026, con una sesión de creación de máscaras que valora la creatividad, el aprendizaje intergeneracional y el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios a través del arte.

Mundo Feliz es una instalación escénica y visual ganadora del Concurso Anual de Proyectos de Creación PUCP. (Foto: Difusión)

En Mundo Feliz las familias vivirán:

Creación colectiva de máscaras: Cada grupo recibirá estructuras piezas de cartón preparadas por Mundo Feliz, junto con pautas abiertas para diseñar y construir máscaras de manera colectiva. El foco estará en el proceso creativo compartido: explorar, dialogar y tomar decisiones en conjunto, más que en lograr un resultado “perfecto”. Se entregará una máscara por participante, la cual podrán llevarse para continuar el juego en casa.

Juego, personaje y activación lúdica: A partir de las máscaras creadas, se propondrán dinámicas que inviten a imaginar personajes, explorar gestos y movimientos, y relacionarse con los demás. El objetivo es abrir un espacio de juego colectivo que integre tanto la expresión individual como la energía grupal.

Despedida: Tiempo para exploración libre, guardar materiales, tomarse fotos y despedir la actividad.