Mientras el cine encuentra una conmovedora historia sobre migraciones en la cinta de Matteo Garrone nominada al Óscar, “Yo, Capitán”, el teatro peruano se encuentra por primera vez con la adaptación de la “Trilogía del Naufragio” de la escritora italiana Lina Prosa. Asumiendo el reto de mostrar el drama humano que envuelve los sueños de los jóvenes africanos que buscan un futuro mejor, el dramaturgo Alberto Isola presenta la obra “Naufragios”.

“‘Mientras haya sueños, la migración va a existir’, leí que mencionaron sobre la película de Garrone, pero también la migración tiene que ver con la explotación del hombre y la crueldad que existe al convertir este fenómeno natural en un negocio despiadado”, menciona el dramaturgo en una entrevista con El Comercio.

El montaje, dirigido por el docente Alberto Isola, toma como referencia y entrelaza dos monólogos de la “Trilogía del naufragio”, compuesta originalmente por tres obras cortas que se presentan juntas.

Para la adaptación de esta obra, dividida en “Lampedusa Beach”, “Lampedusa Snow” y “Lampedusa Way”, el dramaturgo peruano optó por fusionar los monólogos de las dos primeras partes de esta obra que narra las historias de migrantes africanos que buscan un mejor futuro en Europa. Para ello, emprenden un viaje clandestino que parte desde la pequeña isla italiana de Lampedusa y que acaba en algún rincón del mundo.

“No estamos haciendo la última parte porque ya vemos a personajes adultos, quería contar la historia de jóvenes interpretada por jóvenes, quienes son los que conforman el equipo de actores. En algún momento en el futuro haré la tercera parte que, al igual que las otras, funciona bien por separado”, explica Isola.

La obra trata sobre estas dos historias, las de Shauba y Mohamed, quienes viven el proceso de migración forzada por razones políticas, económicas, religiosas y culturales que se están dando en todo el mundo.

Alejarse de la realidad

¿Por qué no extrapolar la realidad de las migraciones al entorno local? Para Isola, la técnica de Bertolt Brecht, que marca el distanciamiento entre la realidad local del espectador y lo que se muestra en el escenario, es vital para la reflexión y una comprensión más amplia. Esto se debe a la continua exposición del público a estos temas, que termina, en la mayoría de los casos, insensibilizándolos.

“Es fundamental que el público conozca estos temas, pero por otros caminos, porque los peruanos tenemos ‘callos’. Es por eso que no representamos en la obra la migración de venezolanos o de los propios peruanos, algo que muchos pensamos que ya conocemos”, enfatiza el dramaturgo, quien comparte esta mirada junto a la escritora de la obra. “No digo que el teatro no deba reflejar los hechos reales del país, sino que el teatro no puede competir con los medios de comunicación”, agrega.

El montaje es el resultado del curso de Actuación 8 de los estudiantes de la Especialidad de Teatro de la Facultad de Artes Escénicas.

Para profundizar más en el mensaje de la obra, se decidió convertirla en una puesta en escena coral, donde el mismo personaje es interpretado por un conjunto de actores de la especialidad de Teatro de la Facultad de Artes Escénicas, para así mostrar que la migración es un fenómeno repetitivo, pero que esconde historias humanas muy particulares. “Aquí no solo estamos hablando de la migración para tener una reflexión sobre el mismo, sino de ponernos a pensar también en cuál es el mundo que les estamos dejando a nuestros hijos, porque tenemos una responsabilidad de garantizar el futuro de sus sueños”, concluye.