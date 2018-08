Neil Simon: el maestro de la comedia de Broadway muere a los 91 años

Neil Simon, escritor que se convirtió en sinónimo de comedia y éxito en el teatro norteamericano, con sus historias sobre la vida urbana y los conflictos familiares, falleció a los 91 años de edad.



La muerte de Neil Simon, nominado a cuatro Oscar por el guión de "La extraña pareja", "La pareja chiflada", "La chica del adiós" y "California Suite", fue anunciada por el publicista Bill Evans.



Los inicios de la carrera de Neil Simon estuvieron plagados de guiones y éxitos en la televisión como Phil Silvers y Sid Caesar. Simon llegó al cine, pero fue en el teatro donde todo su talento fue llevado a su máxima expresión. El dramaturgo se hizo dueño de las mayores producciones en Broadway durante los finales de 1960 e inicio de 1970.



"Barefoot in the Park" (1963), "The Odd Couple" (1965), "Plaza Suite" (1968), " The Prisoner of Second Avenue " (1971) y "The Sunshine Boys "(1974), fueron las producciones donde Neil Simon desbordó talento y gracia.



Neil Simon nació el 4 de julio de 1927 en el Bronx, Marvin Neil Simon era hijo de un vendedor de la industrial de tela, que lo abandonó en más de una oportunidad. Todas las experiencias vividas por Neil le servirían como material para sus futuros éxitos en la comedia.



Sobre la risa

"Cuando un público se reía, me sentía realizado", manifestó una vez Neil Simon. "Fue un signo de aprobación, de ser aceptado. Viniendo como lo hice desde una infancia donde la risa en la casa significaba seguridad".



Danny Simon, su hermano mayor, fue una de las grandes influencia para la carrera de Neil. "El hecho es que probablemente nunca hubiese sido escritor si no fuera por Danny", indicó Neil.



El retorno

Fue en el 2009 que Neil Simon regresó a Broadway con "Brighton Beach Memoirs" pero fue cancelada "rápidamente" de los teatros. Simon se llegó una gran sorpresa por el hecho manifestó que estaba "estupefacto" por el hecho.



"Después de todos estos años, todavía no entiendo cómo funciona Broadway o qué hacer con nuestra cultura".