ZonArt Producciones presentará una obra fuera de lo común llamada “Concurso de Deletreo”, el musical trata del desarrollo del vigésimo quinto concurso regional de Deletreo en el Distrito de Putnam, en el que 6 niños compiten por un pase a las nacionales.

La puesta da lugar en el Espacio Cultural D’Art, desde el 8 de febrero hasta el 8 de marzo, los sábados y domingos a las 8:00 p.m. Las entradas las puedes adquirir en la boletería del recinto.

Barfee, Olive, Chip, Schwarzy, Marcy y Coneybear, son los niños que compiten por un pase a las nacionales. El camino no será fácil y cada palabra será un nuevo desafío para ellos, que no solo sacara a flote sus habilidades, sino también su pasado y su contexto que no siempre es el mejor de todos.

“La obra surgió por el concepto en sí. Al ser el espacio cultural un espacio más íntimo en el que se presentan obras en pequeño formato, quisimos apostar por un concepto a su vez íntimo y que sea nuevo en el Perú. Las expectativas son las mejores, pues de por sí el deletreo es algo que nunca se ha visto en el Perú o se ve muy poco en las escuelas y puede llamar mucho la atención por los distintos juegos que se pueden hacer y la gran complicidad que está obra tiene con el público”, comenta el productor de la obra Oswaldo Mariño.

El elenco está dirigido por Henry Gurmendi. Entre los talentos se encuentran Gerson Romero, Natali Muñoz, Oleck Chlebowki, Ángeles Sosa, Alfie Carrillo, Kali Granados, Brayan Vílchez, Paola Boggio y Oswaldo Mariño.