Las cosas que no decimos duelen más cuando ya no está quien queríamos que nos escuche. Esa verdad, tan dura, es la premisa de “Oh, father!”, la obra de teatro que Daniel Fernández escribió durante la pandemia y que resultó ganadora del tercer puesto del I Concurso de Dramaturgia LGBTQI, organizado por el Festival de Artes Escénicas por la Diversidad (Fiaed), y que tendrá su puesta en escena del 3 al 25 de junio en la sala del teatro Tovar, en Miraflores.

“Mi papá falleció en marzo del 2019 y había temas que quedaron inconclusos. Como soy dramaturgo, me fue inevitable tomar el tema de la escritura como una catarsis. Sin embargo, no hice un guion testimonial, decidí hacer una ficción y un unipersonal a la vez. Lo que yo quise plasmar fue la historia de un dramaturgo que, tras la muerte de su padre, trata de buscar respuestas a los silencios y las distancias, recordando lo que ambos vivieron. En su relación hubo amor, pero no se dijeron las cosas a tiempo”, cuenta Fernández.

Así nace el personaje de Antonio, un joven dramaturgo y director de teatro que busca una explicación a la distancia y el silencio que marcó la relación con su padre, ahora muerto. Al escribir una nueva obra, el protagonista repasa sus recuerdos para tratar de encontrar las respuestas que su padre nunca pudo darle: ¿te fallé por ser diferente? ¿Siempre supiste que era gay?

Daniel Fernández (con polo azul) dirige el unipersonal "Oh, father!", protagonizado por Carlos Casella. (Fotos: difusión)

Para darle vida a esta historia, Fernández optó por crear un unipersonal con elementos del musical clásico, que el actor Carlos Casella se encargará de interpretar.

“‘Oh, father!’ trata sobre el miedo de una persona LGTBIQ+ al rechazo a su familia, pero lo que quiero decir con esta historia es que en este mundo hace falta empatía para vivir mejor. Por ejemplo, si una persona va a ver una obra como esta y lo único que ve es una mariconada, a esa persona le falta empatía”, dice Fernández.

Historias de la comunidad

En un país como el nuestro, el tema LGTBIQ+ siempre causa polémica, incluso cuando no se tiene intención de causarla. Sin embargo, la apuesta de Fernández siempre ha sido por contar historias de la comunidad porque considera que aún tienen mucho por decir y por visibilizar. El arte, por supuesto, es un vehículo para ello.

“La primera obra que monté, en el 2017, se llamó ‘El arcoíris en las manos’, y era sobre mujeres trans. Y en microteatro, cuando existía este espacio en Barranco, hicimos una obra donde todos los actores eran ‘drags’. No es que me quiera encasillar en un tema, lo que ocurre es que las personas que forman parte de una minoría, sea cual sea, deben exponer los problemas a los que se enfrentan. Hay cosas que una persona normativa [un varón, heterosexual, cisgénero, por ejemplo] no se cuestiona, porque no ha tenido que lidiar con ellas. Yo creo que debemos ser conscientes de nuestros privilegios”, añade.

En ese sentido, Daniel Fernández considera que la comunidad LGTBIQ+ tiene muchas historias que contar y en diversos formatos. “Tenemos muchos problemas, sí, pero somos mucho más que eso. Podemos contar también anécdotas y situaciones más felices. Tenemos mucho que decir”, concluye.

La obra forma parte de las celebraciones del Pride 2022 de la Municipalidad de Miraflores, y su puesta en escena es posible gracias a la producción de Ángelo Condemarín, UPC Cultural y la Embajada de Canadá, así como las personas que se sumaron a la campaña de ‘crowdfunding’ o micromecenazgo organizada por La Teatrera, para recolectar fondos destinados a la producción artística del teatro independiente.