No se puede hablar del teatro hecho en Perú sin hablar de Osvaldo Cattone, ciudadano argentino que se dejó adoptar por nuestro país como si fuese un peruano más y que, por décadas, hizo teatro para todos. Él perdió la vida a los 88 años. La noticia fue confirmada por su amiga y colega Regina Alcóver y por su socio Chalo Gambino, quien fue el compañero de vida por más de cinco décadas. Según indicó Gambino a El Comercio, las causas del fallecimiento fueron complicaciones derivadas de la infección a la próstata que lo aquejaba en los últimos tiempos y que el año pasado dejó al actor internado ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En diciembre último, El Comercio conversó con él luego de que se recuperara tras su estadía en una clínica de Lima. “Duermo bastante, como sano según la dieta que me dieron en la clínica y camino un poco por el jardín. Ahora estoy estupendo de ánimo, de mente, totalmente abierto a la vida y con ganas, como me dijo la doctora, de merecerme vivir unos años más”, dijo en ese entonces.

“Una noche estando en UCI pensé mucho en la muerte. En mi testamento he puesto que me tienen que cremar porque no quiero estar encerrado toda la muerte en un cajón. Eso me parece terrible. Además porque te van a visitar un domingo, luego otro y luego te abandonan. ¿Para qué estar así? En cambio el fuego purifica todo y las cenizas pueden ser tiradas al mar o a donde fuere. Tuve esa idea. Pero en ese momento que estaba en cuidados intensivos dije no. ¿Sabés por qué? Porque soy un hombre sano, porque sentí que aún estaba vivo”, añadió.

La muerte de Osvaldo Cattone ha sido lamentada por múltiples personalidades de la cultura y entretenimiento del Perú, como Christian Rivero, André Silva, Ebelin Ortiz; etc.

#OsvaldoCattone, me quedo con los encuentros después de función en los que me dabas consejos, con tu energía arrolladora, con tus verdades a la cara, con incidencias compartidas, con tu amor al teatro.

Gracias y que tengas un hermoso camino. — Ebelin Ortiz (@ebelinortiz) February 8, 2021

😢 día muy triste para el teatro https://t.co/3Jnon7fXwr — paul vega (@paulvega_f) February 8, 2021

#CatoneInmortal Referente Apasionado del amor. a. la Vida. su nombre. son mil nombres, su historía sabiduría infinita. aplausos. de pie ,aplausos. de piel . #OswaldoQuerido.#ElPadre pic.twitter.com/gTgSBuJSwk — Ernesto Pimentel (@lacholachabuca) February 8, 2021

“El padre”

La última obra protagonizada por Osvaldo Cattone fue “El padre”, puesta por primera vez en escena en 2017 para el teatro La Plaza y que le valió ganar el Premio Luces a Mejor actor en la categoría de artes escénicas.

Posteriormente, debido a su éxito, el drama fue repuesto pero en la sala que Cattone conoce muy bien, el Marsano de toda la vida. Cattone administró el lugar desde los años 70 con autorización de la familia dueña del local.

“La experiencia de haberlo dirigido es maravillosa. Me ha dado lecciones de vida que hacía tiempo no recibía”, dijo en 2017 Juan Carlos Fisher, director de ”El padre”. “Oswaldo tiene más energía que todo el elenco junto. Ves a todos los actores cansados después del ensayo y él se levanta para gritar: ¡vamos, de nuevo!”, añadió en ese entonces.





Corrección: Originalmente este artículo describió a Cattone como el fundador del Teatro Marsano, pero la sala ya estaba activa cuando él llegó a Perú en los años 70. Se hizo la corrección.

