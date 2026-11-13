Fernando Luque resaltó el compromiso y la valentía de los actores frente a los miles de asistentes que llegaron a la vigilia de jóvenes en el Estadio Nacional. (Foto: Instagram / @efelu3)
Fernando Luque resaltó el compromiso y la valentía de los actores frente a los miles de asistentes que llegaron a la vigilia de jóvenes en el Estadio Nacional. (Foto: Instagram / @efelu3)
Por Redacción EC

La presencia del papa León XIV en Perú generó una gran emoción entre los peruanos, quienes no solo colmaron las calles ante su paso, sino que prepararon homenajes especiales para el Sumo Pontífice. En este contexto, Fernando Luque destacó el trabajo de los diez actores que participaron en una obra teatral, que fue presentada en el Estadio Nacional en el Encuentro de Jóvenes con el Santo Padre.

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