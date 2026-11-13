La presencia del papa León XIV en Perú generó una gran emoción entre los peruanos, quienes no solo colmaron las calles ante su paso, sino que prepararon homenajes especiales para el Sumo Pontífice. En este contexto, Fernando Luque destacó el trabajo de los diez actores que participaron en una obra teatral, que fue presentada en el Estadio Nacional en el Encuentro de Jóvenes con el Santo Padre.

En una reciente entrevista con El Comercio, el actor y director señaló que el compromiso del elenco fue determinante para concretar la puesta en escena, pese a los obstáculos que surgieron durante el proceso.

Luque explicó que los actores contaron con un máximo de diez ensayos para preparar el montaje, un periodo considerablemente menor al habitual en una producción teatral.

“Yo tengo 15 años trabajando en teatro y sé que las cosas que han vivido ellos. Hemos tenido diez ensayos, máximo. Una obra se ensaya dos meses”, comentó al referirse al tiempo que tuvo el elenco para preparar la presentación.

El director también detalló que los primeros ensayos se realizaron en las instalaciones de La Vaca Multicolor, escuela que dirige y que cuenta con un espacio reducido en comparación con las dimensiones del Estadio Nacional. Este cambio representó un reto para los actores, quienes debieron adaptarse a un escenario de mayores proporciones en un periodo breve. “Los chicos han tenido que ir prácticamente de frente al Nacional”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Papa León XIV en Perú EN VIVO HOY minuto a minuto: Sumo Pontífice viaja al norte para misa en Chiclayo y más actividades

Asimismo, el director contó que durante las últimas semanas concentró gran parte de su trabajo en sacar adelante la producción y resolver las dificultades que surgieron antes de la presentación. “Hace semanas que lo único que he estado haciendo es trabajar en esto, porque el tiempo ha apremiado y pasar al Nacional ha sido una cosa llena de complejidades en el camino”, manifestó.

Fernando Luque resaltó el compromiso y la valentía de los actores frente a los miles de asistentes que llegaron a la vigilia de jóvenes en el Estadio Nacional. (Foto: Captura de YouTube / El Comercio)

“Para mí, el milagro de la noche de ayer fue ver a diez actores que contra viento y marea han sacado adelante un montaje con su amor, con su fuerza, con su compromiso”, agregó.

La puesta en escena se sumó a los homenajes que se han realizado en la reciente visita del papa León XIV, quien se encuentra en el país cumpliendo una serie de compromisos como parte de su gira apostólica. La visita al Perú contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.