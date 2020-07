"Hasta las patas", la nueva obra de Juan Carlos Fisher, está actualmente en funciones en el Teatro Pirandello y "El Comercio" sortea 10 entradas dobles para las funciones del jueves 30 noviembre y viernes 1 de diciembre.

En "Hasta las patas" una puerta se abre para ver, en clave de exagerada comedia, lo que suele pasar desapercibido en el escenario cuando los actores no están a la vista del público.

Al mismo estilo que "Crónica de una muerte anunciada", "Hasta las patas" describe desde su título qué es lo que va a suceder en la trama.

"The Play That Goes Wrong", nombre original de la obra escrita en el 2012 por los dramaturgos Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, ha sido montada y adaptada en diversas ciudades del mundo (en Buenos Aires se estrenó con el poco sugerente título de "Como el culo").

En su versión local, a Assereto, Wiese, Ysla, Palma y Ritter los acompañan en el elenco Gabriela Velásquez, Gonzalo Torres y Johanna San Miguel.

Promoción válida del 24/11/2017 al 29/11/2017 para Lima Metropolitana y Callao; y para mayores de 18 años. Sorteo 29/11/2017 a las 17:00 hrs.