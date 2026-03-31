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“Three Sea Stories” se estrenó el 4 de diciembre con una función en Nueva York. (Foto: Archivo)
“Three Sea Stories” se estrenó el 4 de diciembre con una función en Nueva York. (Foto: Archivo)
Por Leslie A. Galván

Desde Broadway, ese tramo entre las calles 42 y 52 donde se concentran algunos de los teatros más influyentes del mundo, hasta los espacios más pequeños y experimentales, Nueva York funciona como cuna de dramaturgos que necesitan contar historias cercanas a su propia cultura. Las propuestas más independientes están en un territorio conocido como Off-Off Broadway, donde una escena peruana empieza a tomar forma.

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