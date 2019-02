Premios Luces 2018: las figuras de la cultura y el espectáculo que estarán en la ceremonia

A los 86 años, Osvaldo Cattone dice estar en una edad en la que puede atreverse a decir lo que siente. Por ello, afirma categórico que al público ya no le interesa el teatro. "No tenemos un público conscientemente teatral", lamenta. Para el actor argentino, invitado de honor a la entrega de los Premios Luces el 12 de febrero en la Biblioteca Nacional, el problema radica en que la gente está distraída por las redes sociales, Netflix o la señal del cable. "A la gente le cuesta mucho salir de su casa", afirma.

Por ello, una ceremonia de premiación como la que ofrecerá el Premio Luces, evento organizado por el diario El Comercio con el auspicio de la Fundación BBVA Continental, le hace recuperar el entusiasmo: "Yo percibo al Premio Luces como el Óscar local. Es el galardón nacional más importante. Sin desmerecer a nadie, veo otras entidades que organizan reconocimientos, pero están regidos por gente desconocida. En este caso, el premio está respaldado por El Comercio, diario que leo desde que llegué al Perú y que la gente que va al teatro lee", afirma Cattone.



Junto con el actor, nos acompañará en la gala la actriz Jimena Lindo. "No puedo creer que hayan pasado 15 años desde que se iniciaron los Premios Luces. Hemos sido un país en el que hacer teatro o cualquier otra disciplina artística no tenía ningún valor. Hemos pecado de valorar lo de afuera y ningunear lo nuestro. Un premio no cambiará esto, pero tal vez puede llamar la atención sobre los trabajos hermosos y artistas invaluables que están cerca de nosotros y no nos dábamos cuenta", señala la conductora de la noche.



Participarán también en la ceremonia de premiación el alcalde de Lima, Jorge Muñoz; el ministro de Cultura, Rogers Valencia; la cantante Cecilia Bracamonte; la directora de la BNP, María Emma Mannarelli; el ex futbolista Héctor Chumpitaz; y el científico Marino Morikawa.



Para premiar a las figuras y las producciones de la televisión local nos acompañarán Sonia Oquendo y Luis Ángel Pinasco. Repasando su larga trayectoria, el popular 'Rulito' no recuerda un premio que haya mantenido su prestigio por tanto tiempo como el que entrega la sección Luces. "He visto muchas ceremonias de premiación y puedo decirte que gran parte de ellos eran dirigidos. Los promotores organizaban sus propias ceremonias y cada revista tenía el suyo. El que ganaba hacía todo el bombo posible, pero todo el mundo sabía que eso estaba amañado. En los Premios Luces es el público el que decide. Y eso hace la diferencia", afirma.



Otro invitado de honor es Fernando Torres, nuevo gerente de Cultura de la Municipalidad de Lima. Él destaca la continuidad del premio como una de sus mayores fortalezas. "Por ello es esperado por el público", afirma, y resalta que en un país donde no hay muchos espacios de reconocimiento para las artes, los Premios Luces contribuyen no solo al reconocimiento de cada colectivo, sino también a mejorar el nivel de sus propuestas. "Solo el hecho de ser considerado en las ternas es un logro. Definitivamente, un premio que cumple 15 años puede ser considerado un referente", afirma.