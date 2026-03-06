A lo largo del 2025, muchas fueron las obras teatrales que destacaron por la intensidad de sus actuaciones, la fuerza de sus libretos, la ambición de su puesta en escena. Pero aquí hemos reunido solo a 10, acaso las más destacadas de una escena que sigue ampliándose y consolidándose. Y que nosotros, en marco de los Premios Luces 2026, seleccionamos para celebrar su diversidad y trabajo.

Las nominadas de este año son “Actos consentidos”, dirigida por Adrián Galarcep; “Ana contra la muerte”, dirigida por Carla Valdivia; “Buenas personas”, dirigida por Juan Carlos Fisher; “Daño” y “Limones, limones, limones, limones, limones”, ambas dirigidas por Mikhail Page; “El barbero de Sevilla” y “La ópera de los tres centavos”, las dos bajo dirección de Jean Pierre Gamarra; “Temis”, dirigida por Nishme Súmar; “Tres Marías y una Rosa”, dirigida por Ruth Escudero; y “Un espejo”, con dirección de Wendy Vásquez.

¿Ya tiene a su favorita? Entonces no deje de darle su voto en la web de El Comercio. Todas ellas ya son ganadoras, pero solo una se llevará el trofeo a casa.