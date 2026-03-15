Resumen

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Son dos los rubros que abarca esta categoría. El primero es el de Mejor Diseñador, que este año tiene a seis nominados.
Son dos los rubros que abarca esta categoría. El primero es el de Mejor Diseñador, que este año tiene a seis nominados.
Por Redacción EC

Sus ideas y creaciones siempre están un paso adelante. Son vanguardistas, audaces, derrochan ingenio. Se pasean por las mejores pasarelas del Perú y del mundo, pero también saben mostrarse comprometidas con una escena más sostenible y responsable.

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