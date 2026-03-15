Sus ideas y creaciones siempre están un paso adelante. Son vanguardistas, audaces, derrochan ingenio. Se pasean por las mejores pasarelas del Perú y del mundo, pero también saben mostrarse comprometidas con una escena más sostenible y responsable.

La categoría Moda regresó el año pasado a los Premios Luces para quedarse. Porque sirve para demostrar que nuestra riqueza textil y de accesorios no solo está muy atenta a las innovaciones internacionales, sino que también se nutre de una herencia ancestral que casi siempre se hace presente, en algunos casos de formas obvias y en otras con señas más sutiles.

Son dos los rubros que abarca esta categoría. El primero es el de Mejor Diseñador, que este año tiene a seis nominados: Alessandra Durand, Anabel de la Cruz, Annaiss Yucra, Jorge Luis Salinas, Piero Valdivia (de Mr. Poison) y la dupla conformada por Víctor Montalvo y Danilo Martínez (Delosantos).

El segundo rubro es el de Mejor Marca de Diseño del año, también con seis firmas en competencia: BlinBlin, Canella, Casa de las Casas, Estrafalario, Pampa y The Sake Project.

Como puede verse, una interesantísima combinación de nombres consagrados y propuestas jóvenes y novedosas, que se disputan la preferencia de ustedes, los lectores. No dejes de votar; la elección está en tus manos.