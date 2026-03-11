Es posible que ni siquiera los sigas en redes sociales, pero que en algún momento te hayas topado con sus creaciones: algún video de Instagram o TikTok que te alegró el día, un chiste o sketch que te compartieron por WhatsApp y te arrancó una carcajada. Estos creadores de contenido están por todas partes compartiendo su humor con un público ávido de momentos distendidos en un ciberespacio a veces demasiado tenso y cargado de negatividad. Algunos lo hacen desde el disfraz, otros desde la animación; en ciertos casos, su comedia es intelectual, y en otros, es más bien física.
Pero cada uno de ellos tiene un mérito y por eso aparecen como nominados a los Premios Luces 2026. Ellos son Anticucho Studios, Búho TV, Chocochile Show, Claudio Revatta, El Brayan Estiven, Chino Risas, Miguel Vergara, Óscar Tito, SiBenitoo y Xanaxtasia. En total, 10 propuestas muy diferentes entre sí, pero que coinciden en hacer amenos nuestros momentos frente a la pantalla del computador o el teléfono.
Si aún no los conoces, te invitamos a descubrirlos en sus cuentas oficiales de Facebook, Instagram, TikTok y You Tube. Y si estás familiarizado con su contenido, pues ve a la web de El Comercio para votar por tu favorito, pues la competencia está bastante reñida. Recuerda que cada voto cuenta y el ganador es elegido por ti. No pierdas la oportunidad de darles tu apoyo.