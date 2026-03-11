Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Algunos de los nominados a los Premios Luces, subcategoría de Mejor contenido humorístico.
Algunos de los nominados a los Premios Luces, subcategoría de Mejor contenido humorístico.
Por Redacción EC

Es posible que ni siquiera los sigas en redes sociales, pero que en algún momento te hayas topado con sus creaciones: algún video de Instagram o TikTok que te alegró el día, un chiste o sketch que te compartieron por WhatsApp y te arrancó una carcajada. Estos creadores de contenido están por todas partes compartiendo su humor con un público ávido de momentos distendidos en un ciberespacio a veces demasiado tenso y cargado de negatividad. Algunos lo hacen desde el disfraz, otros desde la animación; en ciertos casos, su comedia es intelectual, y en otros, es más bien física.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: