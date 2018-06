Llegó la noche donde los más destacados actores, directores y guionistas de Broadway reciben homenaje: los Premios Tony, que en su edición 2018 podrían ser generosos con una historia basada en cierta comedia romántica, así como la nueva versión de la saga del "niño que vivió".

A desarrollarse en el teatro Radio City Music Hall de Nueva York, llegaron a la alfombra roja actores de la talla de Tina Fey, quien está nominada por "Mean Girls", obra teatral basada en la película que escribió hace casi dos décadas.

De igual modo, Andrew Garfield se dejó ver en la alfombra roja con un elegante traje negro. Él, quien fue nominado al Oscar por "Hacksaw Ridge", compite en los Premios Tony por la obra teatral "Angels in America".

Este domingo los Premios Tony podrían sonreírle a muy comentadas obras, como es el caso de "Harry Potter and the Deatly Hallows", que hace unos años se estrenó con éxito en el West End de Londres. También podría ganar en grande "Mean Girls".

Entre los talentos nominados se encuentran Nathan Lane ("Los productores", "The Good Wife") como mejor actor de reparto en "Angels in America". La soprano Renée Fleming, en su debut sobre Broadway, es reconocida con una nominación como actriz de reparto en musical por "Carousel".