Lo mejor del teatro de Broadway recibe homenaje este domingo en los Premios Tony, el mayor galardón a las estrellas de las tablas. La ceremonia será conducida por Josh Groban y Sara Bareilles este domingo 10 de junio por la noche en el canal Film & Arts.

—Horario para ver el premio Tony 2018—

Estados Unidos: 8:00 p.m. (hora del este)

México: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

—Canales en Perú—

Claro TV: 125

DirecTV: 746

—Nominaciones favoritas—

Este domingo los Premios Tony podrían sonreírle a muy comentadas obras, como es el caso de "Harry Potter and the Deatly Hallows", que hace unos años se estrenó con éxito en el West End de Londres. También podría ganar en grande "Mean Girls", que vuelve a contar la historia de la película escrita por Tina Fey.

Entre los talentos nominados se encuentran Andrew Garfield ("Hasta el último hombre", "Spiderman") por su labor protagónica y Nathan Lane ("Los productores", "The Good Wife") como mejor actor de reparto en "Angels in America". La soprano Renée Fleming, en su debut sobre Broadway, es reconocida con una nominación como actriz de reparto en musical por "Carousel".

Más nominaciones:

Mejor musical

"The Band’s Visit"

"Frozen"

"Mean Girls"

"Bob Esponja: el musical"

Mejor obra de teatro

"The Children" por Lucy Kirkwood

"Farinelli and the King" por Claire van Kampen

"Harry Potter y el legado maldito" por Jack Thorne

"Latin History for Morons" por John Leguizamo

"Junk" por Ayad Akhtar

Mejor actor principal en musical

Harry Hadden-Paton, "My Fair Lady"

Joshua Henry, "Carousel"

Tony Shalhoub, "The Band’s Visit"

Ethan Slater, "Bob Esponja: el musical"

Mejor actriz principal en musical

Lauren Ambrose, "My Fair Lady"

Hailey Kilgore, "Once on This Island"

LaChanze, Summer: "The Donna Summer Musical"

Katrina Lenk, "The Band’s Visit"

Taylor Louderman, "Mean Girls"

Jessie Mueller, "Carousel"

Mejor actor principal en obra de teatro

Andrew Garfield, "Angels in America"

Tom Hollander, "Travesties"

Jamie Parker, "Harry Potter y el legado maldito"

Mark Rylance, "Farinelli and the King"

Denzel Washington, "The Iceman Cometh"

Mejor actriz principal en obra de teatro

Glenda Jackson, "Three Tall Women"

Condola Rashad, "Saint Joan"

Lauren Ridloff, "Children of a Lesser God"

Amy Schumer, "Meteor Shower"

—La sombra del presentador—

Los Premios Tony se entregan un año después de que Kevin Spacey recibiese la tarea de presentar el galardón. Ese mismo año se reveló que el actor había acosado sexualmente a varios adolescentes en repetidas oportunidades desde la década de 1980.

Si bien Kevin Spacey no había actuado en Broadway por más de una década cuando se dieron las revelaciones, la noticia sí afectó al círculo teatral del Reino Unido, donde el actor dirigió por 11 años el reconocido teatro Old Vic.