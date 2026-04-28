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Karina Jordán ha trabajado en cine, televisión y teatro. En el 2023, integró el elenco de “Soltera codiciada 2” y desde entonces se ha enfocado en la docencia y el teatro. Los resultados, incluyendo el Premio Luces, hablan por sí mismos.
Karina Jordán ha trabajado en cine, televisión y teatro. En el 2023, integró el elenco de “Soltera codiciada 2” y desde entonces se ha enfocado en la docencia y el teatro. Los resultados, incluyendo el Premio Luces, hablan por sí mismos.
/ La Plaza
Por Alfonso Rivadeneyra García

Karina Jordán (40) no asistió a los Premios Luces 2026, en el que ganó el premio a Mejor Actriz de Teatro. Mientras el público aplaudía en el Hilton de Miraflores al escuchar su nombre, ella estuvo a solo unas cuadras, ofreciendo una interpretación que combina el dolor de una vida con los deseos de forjar felicidad. “A veces se puede estar, a veces no. Pero de alguna manera simbólica, como obrera del arte, una nunca para”, contó a El Comercio.

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