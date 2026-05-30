Resumen

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Bello Nock. (Foto: Difusión)
Bello Nock. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Lima volverá a ser testigo de lo asombroso. La segunda edición del Pulso transformará nuevamente a la capital en el gran punto de encuentro de las artes circenses del continente. Del 10 al 13 de julio, en la Explanada Olguín, más de 100 artistas de más de 20 países presentarán actos nunca antes vistos en nuestro país y competirán por el ansiado Pulso de Oro en un espectáculo de alto impacto visual, técnico y artístico.