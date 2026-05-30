Lima volverá a ser testigo de lo asombroso. La segunda edición del Pulso transformará nuevamente a la capital en el gran punto de encuentro de las artes circenses del continente. Del 10 al 13 de julio, en la Explanada Olguín, más de 100 artistas de más de 20 países presentarán actos nunca antes vistos en nuestro país y competirán por el ansiado Pulso de Oro en un espectáculo de alto impacto visual, técnico y artístico.

Bajo el lema “Siente el latido del circo”, el evento acaba de revelar su afiche oficial de la edición 2026, dando inicio a la cuenta regresiva hacia la cita circense más esperada del año. La pieza está protagonizada por Bello Nock, considerado por la crítica internacional como el máximo ícono mundial del clown acrobático.

Nock es una de las figuras más influyentes y espectaculares del circo actual y será uno de los cuatro artistas considerados leyendas vivas que llegarán a esta edición. Artista Récord Guinness por sus extremas caminatas sobre cuerda floja a gran altura, ha convertido su trayectoria en un referente mundial del riesgo, el humor físico y la adrenalina escénica.

MBRA & YVES. “Golden Dream”. Presentan un acto hipnótico de telas aéreas en cámara lenta que deslumbra por su elegancia, fuerza y precisión. Ganadores del Payaso de Plata en el Festival Internacional del Circo de Montecarlo 2026. (Foto: Difusión)

Plataforma de encuentro

Concebido como una plataforma de encuentro, exhibición y competencia para las artes circenses, el festival busca reunir lo más destacado del circo internacional y consolidar al Perú como un referente cultural en la escena circense mundial.

Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de dos grandes programas en competencia: el Espectáculo Blanco y el Espectáculo Rojo que reunirán a artistas de altísimo nivel técnico y creativo. La jornada culminará con el Espectáculo Dorado – Gala de Premiación, donde se coronará a los ganadores del Pulso de Oro, máximo galardón del certamen.

Tras su primera edición, Pulso recibió la declaratoria de evento de interés cultural por parte del Ministerio de Cultura del Perú, en reconocimiento a su aporte al desarrollo y proyección de las artes circenses. Asimismo, fue destacado por la crítica especializada como la mejor primera edición de un festival circense a nivel mundial.

La programación incluirá la participación de importantes figuras del circo internacional, cuyos nombres serán anunciados en las próximas semanas. Pulso 2026 continuará revelando progresivamente a los artistas que llegarán a Lima para una edición que promete hacer historia.

Desde Beijing llega una de las compañías acrobáticas más prestigiosas del planeta. Técnica perfecta, velocidad y sincronización extrema en un impactante acto de acrobacia en bicicleta. (Foto: Difusion)

Programación del festival

Viernes 10 de julio Espectáculo Blanco 8:00 p.m.

Sábado 11 de julio Espectáculo Rojo 4:00 p.m.

Domingo 12 de julio Espectáculo Rojo 3:30 p.m.

Domingo 12 de julio Espectáculo Blanco 7:30 p.m.

Lunes 13 de julio Espectáculo Dorado – Gala de Premiación 7:30 p.m.