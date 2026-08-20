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“El Método Grönholm” vuelve a los escenarios peruanos bajo la dirección de Rómulo Assereto, con Stephany Orúe, Manuel Gold, Oscar Meza y Job Mansilla.
“El Método Grönholm” vuelve a los escenarios peruanos bajo la dirección de Rómulo Assereto, con Stephany Orúe, Manuel Gold, Oscar Meza y Job Mansilla.
/ Eduardo Cavero Sibille
Por Ángel Navarro Quevedo

Antes de una entrevista de trabajo, una escena suele repetirse. Un candidato revisa por última vez su currículum, acomoda su ropa, mira el celular para comprobar la hora y repasa mentalmente las respuestas que podrían ayudarlo a conseguir el puesto. En “El Método Grönholm”, que se estrena el 12 de septiembre en el Teatro Claretiano, cuatro candidatos llegan preparados para una situación parecida. Sin embargo, la espera se prolongará hasta revelar que aquello no será una entrevista convencional.

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