Por Leslie A. Galván

Alberto Ísola se sienta en una de las butacas del Teatro de Lucía en Miraflores para conversar con este diario, como quien brota reflexiones sobre la puesta en escena que acaba de presentar “James Brown usaba ruleros”, de la escritora francesa Yasmina Reza. Dice que es una “fábula” sobre identidad, que combina con los tiempos de polarización en el Perú. Allí, dos padres preocupados dialogan con una terapeuta, pues su hijo adolescente Jacob tuvo una epifanía y ahora asume la personalidad de Celine Dion. Sí, la cantante canadiense.

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Entrevista