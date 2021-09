Conforme a los criterios de Saber más

Renzo Schuller y Patricia Portocarrero son grandes amigos, se quieren y complementan. Desde que se conocieron, hace más de dos décadas, en Pataclaun, ya hablaban de formar un dúo artístico divertido, que dejara huella. La puesta en escena “Pili y Nano, terapia de parejas” representa aquel deseo hecho realidad y marca el inicio de una serie de proyectos laborales juntos, los cuales podrían desembocar en la pantalla chica. ¿Una nueva dupla televisiva se está gestando?

“Siempre es paja hacer un proyecto con alguien que te lleves bien, te entiendas, te sientas cómodo. Sería maravilloso trabajar juntos en televisión, no faltaría humor”, destaca Renzo. “Nos conocemos bien, conocemos nuestras virtudes y miserias y a pesar de eso nos queremos y apreciamos”, añade Patricia.

El popular ‘Shushu’ y la actriz que encarnó a la divertida ‘María Elena Moscoso’ en “Ven, baila, quinceañera” se unen para dar vida a Pily y Nano, una pareja que se odia y se ama, y que pese a no tolerarse, sigue junta; en un espectáculo presencial que irá durante todos los lunes de octubre a las 8:00 p.m. en Bianca de Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Afiche de "Pili y Nano, terapia de parejas".

“Siempre hemos querido hacer algo juntos, pero no se daba la oportunidad, más que en ‘El round del claun’, pero fue en grupo. Y hace un tiempo creamos unos videítos de relaciones de parejas donde salieron estos personajes llamados Pili y Nano, que son las abreviaciones de nuestro segundo nombre: Pilar y Fernando”, destaca Schuller.

“Cuando hacíamos esos videos nos matábamos de risa y no parábamos, la pasábamos muy bien. Ahí nos dimos cuenta que teníamos material, entonces dijimos: ‘Vamos con todo’”, añade Portocarrero.

“Y la idea no era solamente agarrarnos de las diferencias que hay entre hombres y mujeres, sino buscarle una solución y entender un poco la personalidad de cada uno. Y a través de estos personajes, que a veces se confunden con nosotros mismos en la vida real, terminamos contando cosas nuestras, y eso lo hace mucho más cercano para el público que va a participar también en el show”, acota el actor nacional.

Renzo tiene un sólido matrimonio con Tatiana Morales desde el 2013. La pareja tiene dos hijas. En tanto, Patricia tiene un noviazgo desde hace algunos años con el administrador, capacitador y consultor Fabrizio Lava Cabassa. Sobre las relaciones de parejas, ambos actores coinciden en señalar que para un artista, que no tiene un horario fijo de labores ni estabilidad laboral, muchas veces resulta complicado sacar adelante una relación sentimental.

“Mi pareja lleva un ritmo de vida completamente tradicional, con un horario de oficina, y a veces le cuesta entender que trabajo un día sí y otro no, o los viajes; pero cuando hay aceptación y amor todo se puede”, indica Patricia.

“Aprendí a ponerle pausa a mi vida, antes me metía a chambear en todo lo que podía, porque me gustaba, pero un día -en un cumpleaños de mi hija, cuando me tuve que ir a las seis de la tarde, a una función- entendí que algo estaba mal. Entonces, le puse un poco de pausa y dosifiqué mis horarios para estar más tiempo con mi familia”, aclara el actor.

Renzo Schuller y Patricia Portocarrero iniciaron su amistad en 2001, cuando coincidieron en Pataclaun, la asociación cultural creada en 1990 por July Naters. Desde entonces la idea de hacer un espectáculo juntos siempre ha estado latente, sin embargo tardó más de 20 años en concretarse debido a los compromisos laborales que cada quien asumía por su lado.

En 2014, mientras planificaban hacer una puesta en escena juntos, Renzo asumió la conducción del programa “A todo o nada” y convocó a Patricia para que se encargue de la voz en off. “Siempre hemos tenido la necesidad de trabajar juntos, aquello fue divertido, nos matábamos de risa”, recuerda la actriz.

“Nos contábamos nuestras cosas, me reía de las cosas de ella y ella de las mías, así como de todos nuestros amigos del grupo que se formó, pero siempre hubo esta admiración, química, saber leer a la otra persona sin necesidad de mirarle a los ojos. Confiar en la otra persona te da mucha tranquilidad ”, agrega Renzo.

Renzo Schuller y Patricia Portocarrero iniciaron su amistad en 2001, cuando coincidieron en Pataclaun. (Foto: Laporto Producciones)

Ambos artistas están a la espera de concretar algunos proyectos laborales de forma independiente para volver a la televisión, sin embargo no descartan la posibilidad de conducir algún programa juntos.

Renzo, actualmente, conduce en Radio América el programa ”Así son las cosas”, de 8:00 a.m. a 10: 00 a.m.. Patricia está enfocada a sacar adelante Laporto Producciones, su empresa dedicada al desarrollo de contenido multimedia para comunicación de marcas.

En pausa

Finalmente, Renzo Schuller no descartó volver a compartir roles laborales con Gian Piero Díaz en la pantalla chica o en alguna otra plataforma , pues como se recuerda, durante varios años, ambos formaron una de las duplas televisivas más queridas y divertidas.

“No sé qué pueda pasar en un futuro con distintas cosas, ahorita te digo. por ejemplo. quiero trabajar con Patricia o tengo un proyecto que estoy viendo de manera independiente y solo yo. Pero he aprendido a decir nunca digas nunca a nada porque no sabes si vas a terminar haciendo algo que decías: ‘Qué horrible’”, subraya.





