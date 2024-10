“Cariño malo” es mucho más que un musical criollo para sus protagonistas; es una conexión profunda con sus historias personales. Para Roberto Moll este proyecto es un viaje al pasado, un lazo íntimo con su hermano fallecido, quien era un apasionado de las peñas. Para Julie Freund significa la realización de un sueño largamente postergado, un anhelo que la acompañó durante los primeros 20 años de su carrera y que, por distintas razones, dejó en pausa.

“Cuando era joven, las peñas criollas vivían un auge tremendo. Mi hermano iba todas las semanas y siempre me invitaba. Éramos muy unidos, pero yo prefería quedarme en mi habitación, descansando”, confiesa Moll Cárdenas con la voz entrecortada. “Hoy, al vivir esta obra que transcurre en una peña, todo me toca profundamente. Cada ensayo me llena de recuerdos, y no puedo evitar salir llorando. Soy muy sentimental, y esta experiencia revive en mí todo aquello que dejé atrás. Además, es la primera vez que hago un musical”, asiente.

Por su parte, Julie Freund reflexiona sobre su trayectoria: “Tengo 37 años de vida artística. Durante mis primeros 20, soñaba con actuar en musicales, pero luego me enfoqué en producir, formando a jóvenes talentos y guiándolos en su carrera. Eso me absorbió por completo en esta profesión”. Sin embargo, su historia toma un giro inspirador: “Recientemente, durante un viaje a Madrid, fui a ver ‘Mamma Mía’ y descubrí que la había dirigido Juan Carlos Fisher. Ese momento renovó mis ganas de regresar a los musicales. En el pasado, tuve participaciones pequeñas en ‘A Chorus Line’ y ‘Ángeles’, ambas con Preludio, pero esta es la primera vez que coprotagonizo y me dirigen escénicamente”.

Bajo la Producción de José Allemant de Scenika y la dirección de Tommy Párraga, “Cariño malo: El musical criollo” rescata lo mejor del género nacional y refuerza la identidad que guarda el criollismo a través del contexto de las recordadas peñas criollas.

“En el verano de 2020, justo antes de que la pandemia nos encerrara a todos, tuve la idea de crear un musical criollo, actual”, recuerda Allemant. “Junto con un dramaturgo, comenzamos a escribirlo, pero tuvimos que detenerlo por la situación. Desde el principio, lo escribí pensando en Roberto Moll para el rol principal”, asegura. “Cuando finalmente todo comenzó a reactivarse, enviamos nuestro proyecto a varios teatros, incluso estuvimos negociando con el Teatro Municipal. Después de unos meses de espera, nos dieron tres semanas para noviembre. Así fue como comenzó esta historia”, remarca.

José Allemant, productor de "Cariño malo". (Foto: Scenika)

Además de Roberto Moll y Julie Freund, conforman el elenco de actores: Natalia salas, Alejandro Villagómez, Lele Guillén, Francisco Luna, Mónica dueñas y Hugo Salazar.

“Roberto aceptó encantado ser Felipe, y yo feliz porque aparte del cariño que nos tenemos y la admiración que le tengo, es un sueño trabajar con él. Lo he puesto en aprietos porque ahora canta”, comenta Allemant.

Argumento

La historia se centra en Don Felipe, una peña emblemática que está al borde de la quiebra. Su dueño, Felipe, se niega obstinadamente a aceptar ayuda, convencido de que debe encontrar por sí mismo la solución a todos sus problemas. A pesar de sus esfuerzos, su nieta Meche y su fiel ayudante Luis intentan, de todas las formas posibles, hacerlo entrar en razón, aunque parece una tarea imposible. Todo cambia con la inesperada llegada de Laura (Julie), un amor del pasado que trae consigo una propuesta que hará que Felipe se enfrente a sus decisiones, sus emociones y el futuro de la peña.

“Es una historia muy hermosa y emotiva. Mi personaje se reencuentra con un amor del pasado después de que la nieta de él me busca para que compre la peña, ya que soy una empresaria inmobiliaria. La música es extraordinaria, y contamos con quince talentosos bailarines en escena. Mi hija en la obra es interpretada por Natalia Salas, y Francisco Luna hace el papel de mi abogado. Es una obra divertida, con mucho criollismo. bailes coreografías y canto”, sostiene Freundt.

Julie Freundt y Natalia Salas, madre e hija en "Cariño malo". (Foto: Scenika)

Roberto Moll, visiblemente conmovido, añade: “Julie es una maestra en todo sentido. Ella me está enseñando a cantar, y yo, a actuar. Estamos avanzando muy bien, ya en el último mes de ensayos, y lo que veo realmente me conmueve“. Tras cantar un fragmento de “Cariño malo”, su voz se quiebra: “‘Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño malo; y se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado’”.

El espectáculo está acompañado de algunas de las piezas musicales más representativas del género criollo, como: “Mal paso”, “La noche de tu ausencia”, “Regresa”, “Cuando llora mi guitarra”, entre otras.

“La música criolla no está en el corazón de los jóvenes, y una propuesta como está puede despertar el interés de las nuevas generaciones”, destaca el actor nacional.

Renacimiento artístico

Julie Freund vive un momento de renacimiento artístico con proyectos que la llenan de emoción y desafíos. “Cariño Malo” marca su regreso triunfal a los escenarios, luego de algún tiempo de alejamiento por un problema de salud. Paralelamente a ello, alista su nueva producción musical que lanzará en el 2025.

"Cariño malo: El musical criollo" Lugar: Teatro Municipal Fecha: del 7 al 24 de noviembre Entradas: Teleticket.