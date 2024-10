Rossana Fernández-Maldonado vuelve al escenario teatral con la comedia “La verdad”, que se estrenará el 30 de octubre en el Teatro Marsano. En esta producción, la actriz comparte roles con reconocidos actores como Sergio Galliani, Milene Vásquez y Miguel Iza. La obra, que explora las complejidades del romance y relaciones de pareja, promete hacer reflexionar al público sobre la infidelidad.

Fernández-Maldonado interpreta a Laura, una catedrática que enfrenta la infidelidad de su esposo, Miguel, quien es interpretado por Sergio Galliani. “Mi personaje se llama Laura, es una mujer fuerte, segura de sí misma, que tiene las cosas claras”, explicó la actriz. “Esta obra muestra sobre las relaciones de pareja, y sí me he sentido identificada porque en algún momento a mí también me han mentido”, agregó.

La actriz compartió una experiencia personal que resonó con su papel: “Tenía un enamorado que me decía igual que Miguel en la obra: ‘yo nunca te he engañado, confía en mí, yo te amo’. Uno piensa, ‘guau, hasta dónde un ser humano puede jugar con eso’”. Aclaró que, aunque se siente identificada, su personaje tiene un control de la relación que difiere de su propia experiencia: “Soy un poco más frágil cuando se trata de este tipo de situaciones”.

Esta es la primera colaboración de Fernández-Maldonado con el equipo del Teatro Marsano. “Nunca trabajé con Osvaldo Catonne, me llamó como tres veces, pero por diversos motivos de trabajo no pude. Lo curioso es que estoy en el camerino donde hace años estuve”, comentó la actriz, destacando la nostalgia de su regreso al recinto.

“La verdad”, considerada la comedia más exitosa de 2023, ofrecerá funciones de miércoles a domingo en horarios de 8:00 p.m. y 7:00 p.m., respectivamente. Las entradas están disponibles en preventa hasta el 30 de octubre a través de Teleticket. La dirección estará a cargo del conocido actor y director Giovanni Ciccia, con la producción general de Makhy Arana.