Nacido en Río de Janeiro, Brasil, en 1943, Riding hizo estudios en Inglaterra y desde entonces se interesó en la historia latinoamericana. El encuentro de Guayaquil, cómo no, fue uno de los episodios que más lo cautivó, razón por la cual fue acumulando grandes cantidades de información. “Me fascinaba el misterio, esencialmente –cuenta Riding a El Comercio–. Cuál pudo haber sido la química entre estos dos hombres, qué produjo el resultado. Recién 50 años después de haber empezado mis pesquisas pude sentarme a escribirlo como obra de teatro, con el sueño de que algún día fuera puesta en escena”.

Sobre el proceso de construir el hipotético diálogo entre el libertador argentino y el venezolano, Riding explica: “Yo traté de ser fiel a lo que se sabía. Hay cartas de San Martín al respecto, también cartas de Bolívar, [Tomás] Guido escribió mucho, y varias otras personalidades también. Hay muchos elementos históricos y militares que sirven de referencia… Y sobre todo está el debate eterno sobre si lo que definió todo fue la dignidad de San Martín, que dio un paso al costado en el proceso, o si sencillamente fue Bolívar el que dominó la situación, porque tenía mayor fuerza militar en ese momento”.

Una discusión que, luego de dos siglos entre enigmas y especulaciones, continúa siendo paradigmática sobre la realidad latinoamericana. “Para mí lo relevante de esto es que se trata de un debate que no ha acabado. Hace 200 años estas dos personas tuvieron esta discusión, pero en otras partes de América Latina ha habido discusiones similares, sobre cómo hacer funcionar a nuestros países. Algunos están mejor, otros peor, pero lamentablemente es difícil encontrar un modelo político ideal, sea más democrático o más funcional”, advierte el periodista devenido en dramaturgo.

Alan Riding, periodista británico nacido en Brasil, escribió la obra "Libertadores". (Foto: editorial Planeta)

Realidad y ficción

Curiosamente, cuando Riding comenzó a buscar opciones para llevar a escena su obra, encontró un ejercicio de imaginación incluso más atrevido: fue a través del historiador peruano Manuel Burga que se puso en contacto con la directora Paola Vicente, quien le propuso adaptar “Libertadores” con cinco mujeres sobre las tablas. De allí surge “Libertadorxs”, la puesta en escena que tendrá a las actrices Lía Camilo como Bolívar y a Vera Castaño como San Martín. Completan el elenco Katiuska Valencia, Angelita Velásquez y Wenddy Nishimazuruga.

“Cuando me plantean esta posibilidad, me pareció perfecto –cuenta Riding–. Lo que yo quería es que la pieza fuera presentada. Y si Sarah Bernhardt hizo ‘Hamlet’ con una pierna, pues por qué no [risas]. Hablé con Paola por Zoom y me gustó mucho la idea que había propuesto. Me pareció perfectamente aceptable”.

Consultado sobre si, ya a título personal, se inclina más por alguna de las dos posturas en disputa, Riding confiesa que haber vivido un tiempo en Buenos Aires lo hizo “un poco más sanmartiniano”. Pero a la vez recuerda el día en que viajó hasta Guayaquil para seguir el rastro del encuentro, y se topó con el famoso monumento que pone cara a cara a los dos libertadores. “Y como Ecuador se hizo más bolivariano, le dieron cinco centímetros más de estatura a Bolívar que a San Martín. Entonces lo está mirando como hacia abajo”, recuerda con humor. Acaso una prueba más de que la historia siempre está alterada a gusto de cada quien.

De izq. a der.: Wenddy Nishimazuruga, Vera Castaño, la directora Paola Vicente, Katiuska Valencia, Lía Camilo y Angelita Velásquez. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ