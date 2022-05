Para Sandra Muente, quien tuvo que relegar varios proyectos artísticos y cerrar su estudio de grabación por la pandemia, integrar el elenco de artistas de la reposición de “Todos Vuelven, un musical para el Reencuentro” representa un nuevo empezar cargado de esperanza e ilusión.

“Siento que solamente el hecho de poder estar parada en un escenario y hacer lo que me gusta, que es cantar y contar historias, y que alguien me diga: ‘Tu canción me cambió la vida‘, hace que quiera dedicarme a la música todo el tiempo. El poder hacer lo que amo y vivir de esto también es importante, poder financiarme y seguir manteniendo la fe y la fuerza”, destaca la artista nacional.

“Todos Vuelven” regresa a las tablas a partir del miércoles 11 de mayo en una temporada que irá hasta el domingo 03 de julio en el Teatro Municipal. Escenifica grandes momentos de nuestra historia, desde la Conquista, pasando por la Independencia, el Bicentenario, hasta llegar a la actualidad a través de diversos personajes como Atahualpa, Pizarro, La Perricholi, las tapadas limeñas, Don José de San Martín, entre otros.

“Es un espectáculo de celebración, que te invita a la reflexión, a bailar y cantar, hay momentos cómicos, pero también fuertes e impactantes. Es una obra muy variada en emociones. En lugar de separarnos y polarizarnos nos enseña a compartir, valorar y saber que eso nos hace especiales”, asegura Muente.

“Poder regresar al Teatro Municipal es una bendición. Cuando empezamos los ensayos fue fuerte, lloré de emoción. Me siento privilegiada por estar aquí, pues no todos los artistas han podido volver. Admiro a Denisse Dibós por haber hecho hasta lo imposible para que Preludio no cayera, como cayeron muchas empresas por la pandemia”, enfatiza.

Canciones como “Todos vuelven”, “Ódiame por piedad yo te lo pido”, “Cholo soy”, “Mal paso”, “El cóndor pasa”, “La jarana de colón” y “El tamalito”, entre otras forman parte de esta propuesta musical.

Sandra Muente en el escenario de “Todos Vuelven un musical para el Reencuentro”. (Foto: Preludio)

Inicios

Sandra Muente inició su idilio con el teatro musical cuando tenía quince años de edad y asistió a ver “Jesucristo Súper Star”. “Desde entonces no me perdía ninguna obra, me encantaban. Cuando se lo conté a Marco Zunino, a quien conocí en Voces de Película, me recomendó audicionar para Preludio. Lo hice, pasé la prueba y luego llevé un taller. El primer musical en el que participé se llamó “El chico de Oz” (2013), en ese entonces tenía 22 años”, recuerda la artista nacional.

Los primeros años artísticos de Muente Bayonne están ligados estrechamente a la música. Vocación que heredó de su padre, el recordado baladista Beto Danelli, intérprete de populares temas como “Te necesito” y “Cuando estás aquí”.

“Empecé gracias a él, recuerdo que a mis hermanos y a mí siempre nos llevaba a peñas, conciertos, grabaciones, sets de televisión.... Tuve una infancia muy bonita. Cuando mi papá enfermó tomé más en serio el tema de dedicarme a esto. E ste año, que se cumple dos décadas de su partida, mis hermanos y yo estamos planeando hacer algo en su honor, algo que todavía se está formando ”, explica la intérprete.

“Nuestra intención es que este proyecto vea la luz a fin de año, estamos en toda la armada, llevamos como tres meses seleccionando las composiciones inéditas que dejó. Creemos que es hora de agradecer a papá todo lo que nos dio como familia y artísticamente. Aún no hemos decidido el rumbo que tomará este proyecto, tenemos muchas ideas, estamos en conversaciones interesantes que resultan hasta terapéuticas”, añade.

Actuación

En julio del 2017, Sandra Muente debutó en la pantalla grande, interpretando a una madre soltera en la película de Jesus Alvarez Betancourt, “Me haces bien”. También compuso casi el 80% de la banda sonora del filme peruano.

“Invertimos dos años en ese proyecto, interpreté a una cantante que había dejado su trabajo por criar a su hijo sordomudo que tocaba batería. Lamentablemente, la película no tuvo el éxito esperado, sin embargo yo estoy satisfecha con lo que hemos logrado y me encantaría volver a trabajar en otra película, novela o serie”, manifiesta la actriz.

Unidos en matrimonio

El 23 de agosto del 2020, en plena pandemia, la artista y su entonces novio, el productor musical Ricardo Núñez, quien es 24 años mayor que ella, contrajeron matrimonio en México. Sandra cuenta que decidieron dar ese importante y trascendental paso en sus vidas ante el temor de que alguna tragedia los separe.

“C uando pasó lo de la pandemia nos entró la ansiedad y decidimos casarnos por si algo nos ocurría a alguno de los dos. Fue un evento que nunca voy a olvidar, se quedó muy marcado en mi corazón. Como nos amábamos, queríamos estar juntos en todos los sentidos. Al cumplir un año hicimos una renovación de votos, y queremos pronto hacer una celebración con un grupo de amigos con gente que hemos dejado de ver”, asegura.

“Somos muy felices juntos y nos amamos, sin embargo hemos vivido dificultades, hay muchas batallas que como pareja hemos tenido que enfrentar, como momentos de salud de mis suegros y míos. También tuvimos problemas económicos, mi esposo y yo nos fuimos a la quiebra por la pandemia, fue terrible, se nos cerraron todos nuestros proyectos, tuvimos que cerrar nuestro estudio de grabación, vender todo lo que habíamos obtenido. A veces las dificultades separan, a nosotros nos volvió más fuertes ”, destaca la artista.

Pruebas duras

Durante la pandemia, Sandra Muente enfrentó uno de los momentos más duros de su vida, luego que le detectaran una úlcera en el esófago y hernia hiatal. “Mi papá tuvo esa hernia en el mismo lugar y después le vino el cáncer. Me asusté mucho porque, además, estábamos en plena pandemia y todo se tornó más complicado. Tenía problemas hormonales enormes, entonces, por recomendación de mi doctor, pasé por un baipás gástrico. Perdí 37 kilos, ahora tomo vitaminas y son hincha de la comida sana”, asiente.

Proyectos

Desde el 2020, Sandra viene trabajando en “Renacer”, su nueva producción discográfica. En octubre del 2021 lanzó su primer sencillo, “Amanecerá”, en el que mezcla raíces afroperuanas, andinas y urbanas. Actualmente, paralelamente al teatro, alista nuevos sencillos.

“En este disco también hay otras canciones en las que hablo del amor y el desamor, de la necesidad de renacer y reinventarse todo el tiempo. Hay posibilidad pronto de hacer un trabajito con alguien de afuera, estamos esperando que esto se dé también para si sale todo bien, terminando esta obra podamos hacer el lanzamiento del siguiente sencillo. No me quedo quieto”, subraya.