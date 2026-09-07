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Resumen

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A Guadalupe Farfán le daba miedo irse. Tenía 17 años cuando llegó a “Al fondo hay sitio” y, durante cuatro años, July creció con ella. El personaje le dio popularidad, una familia frente a cámaras y la seguridad de un trabajo que amaba. Pero también llegó un momento en que quedarse empezó a pesar. Dejar la serie significaba renunciar a lo conocido para descubrir quién podía ser como actriz lejos de July.

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La escena de la "muerte"s del buen mayordomo de los Maldini alcanzó 53 puntos de ráting. Fue una de las más vistas de la televisión peruana.
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