A Guadalupe Farfán le daba miedo irse. Tenía 17 años cuando llegó a “Al fondo hay sitio” y, durante cuatro años, July creció con ella. El personaje le dio popularidad, una familia frente a cámaras y la seguridad de un trabajo que amaba. Pero también llegó un momento en que quedarse empezó a pesar. Dejar la serie significaba renunciar a lo conocido para descubrir quién podía ser como actriz lejos de July.

“Muchas cosas me pueden dar miedo, pero soy de las personas que dicen: ‘Si tienes miedo, hazlo con miedo’”, cuenta. “A veces puedes perder, otras ganar, pero nunca sabrás qué ocurre a menos que decidas hacerlo”.

Guadalupe Farfán integra el elenco de “Funado”, comedia que aborda la exposición pública, las redes sociales y la cultura de la cancelación. (Foto: Rochi León) / Rochi León

Nuevos retos

Su salida de la teleserie de América TV abrió una nueva etapa. Farfán empezó a explorar otros formatos, asumir nuevos retos y aceptar la posibilidad de equivocarse. Pasó por la televisión, el teatro y una producción internacional. Ahora integra “Funado”, una comedia sobre un tema muy actual: cómo una frase fuera de contexto puede desatar una condena pública en redes y reducir a alguien a un solo error.

La obra, escrita y dirigida por Gerardo Ruiz Miñán, reúne a Óscar López Arias, Anahí de Cárdenas, Miguel Álvarez, Jackie Vásquez, Elisa Costa y Guadalupe Farfán. Se estrena el 10 de septiembre.

En “Funado”, Juan Carlos, un reconocido escritor interpretado por López Arias, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera cuando debe recibir un premio internacional. Enfermo y medicado, llega a la ceremonia bajo los efectos de un cóctel de pastillas y termina diciendo frente a la prensa una serie de comentarios que desatan el escándalo. Al día siguiente no recuerda lo ocurrido. Internet, en cambio, sí.

La comedia pone en escena una pregunta incómoda: cuánto sabemos realmente de una persona antes de condenarla. Esa mirada fue una de las que más interesó a Farfán.

“Me impactó porque es un tema muy actual. Hoy cualquiera puede ser funado y muchas veces se sacan frases o clips de contexto. Yo misma he pensado varias veces: ‘Mejor no hago esto, no me vayan a funar’”, reconoce.

La obra la hizo mirar el fenómeno con mayor distancia, pero también con más empatía.

Farfán reconoce que crecer frente a las cámaras y convivir con las críticas en redes la volvió más reflexiva sobre el juicio público y los límites de la exposición. (Foto: Rochi León) / Rochi León

Crecer frente a todos

Guadalupe empezó a actuar a los 16 años. Hacía castings, cortometrajes universitarios, publicidad y estudiaba al mismo tiempo. Poco después llegó la oportunidad que cambiaría su carrera: “Al fondo hay sitio”.

Entró a la serie siendo muy joven y tuvo que aprender algo que ninguna clase de actuación enseña por completo: cómo crecer mientras miles de personas opinan sobre ti.

Hubo momentos en que los ataques en redes dejaron de dirigirse únicamente a su personaje, y comenzaron a alcanzarla a ella.

“Recuerdo que hubo una etapa en la que se la agarraron con July por mucho tiempo y yo pensaba: ‘¿Qué hice mal para que me odiaran tanto?’”, cuenta. “Era muy pequeña, no sabía cómo lidiar con ciertas situaciones”.

Con el tiempo aprendió a darle menos peso a los comentarios y más valor a cómo la ven las personas cercanas. También reconoce cuánto ha cambiado desde sus 17 años.

“Si sacan algo mío de hace cuatro años, diría: esa persona no soy ahora. He cambiado mucho. Antes era impulsiva; hoy soy más reflexiva, más empática y entiendo que no todo es blanco o negro, también hay grises”, afirma.

Esa transformación también explica por qué, cuando todo parecía estable, decidió irse.

Adiós a July

Dejar “Al fondo hay sitio” fue difícil porque Guadalupe amaba a July. Pero después de cuatro años empezó a sentir que esa comodidad también la estaba limitando.

“Ya estaba en mi zona de confort. Quería avanzar, hacer otras cosas, sentir que podía ir por más”, recuerda.

A eso se sumó el cansancio. Sus días empezaban alrededor de las 5:30 de la mañana para grabar en Pachacámac y continuaban entre talleres, estudios y teatro. Algunas noches dormía apenas unas horas. Su cuerpo terminó pidiendo una pausa.

Pero había otra preocupación: que July se convirtiera en una etiqueta imposible de quitar.

“Amo ese personaje con toda mi vida, pero no quiero que me recuerden como la eterna July”, dice.

Después de abandonar uno de los trabajos más estables de la televisión peruana, Farfán decidió hacer justamente aquello que durante años no había tenido tiempo de intentar.

“Este año ha sido prueba y error. He probado cosas y he dicho: ‘Esto no me gusta’, pero nunca lo habría sabido si no lo intentaba”, explica.

Participó además en “Los principiantes”, una producción internacional que le permitió conocer otra dinámica de rodaje y ampliar su experiencia como actriz. Pero esta nueva etapa también le dejó un aprendizaje fuera de cámaras: entender que la vida no puede girar solo alrededor del trabajo.

Espacio íntimo

En ese cambio menciona a Mathias Spitzer, su pareja y también actor. “Matías llegó a mi vida para enseñarme que no todo es trabajo”, asegura. Compartir profesión les permite entender los ensayos, las largas jornadas y las exigencias de la carrera.

Aun así, ambos procuran mantener su relación lejos de la exposición. “Queremos mantener esto en privado porque es algo nuestro”, explica.

Sin quedarse quieta

Por ahora, Guadalupe no busca instalarse en una nueva zona de confort. Toma talleres, explora formatos y se permite descubrir qué quiere hacer.

“Este año es de experimentar. Lo importante es que estoy aprendiendo cosas nuevas y descubriendo qué me gusta y qué no”, cuenta.

Sueña con una carrera internacional y siente que ya empezó a dar pequeños pasos. Tiene 21 años, muchos personajes por delante y una convicción que guía esta nueva etapa: el miedo puede acompañarla, pero ya no detenerla.