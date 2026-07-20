Por Sonia del Águila

Cuando necesita hacer una pausa, Makhy Arana entra al camerino de Osvaldo Cattone. No ha cambiado nada. Sus objetos permanecen en el mismo lugar, la oficina conserva su apariencia y, por unos minutos, ella vuelve a sentir que su maestro está cerca, dispuesto a aprobar —o cuestionar— la siguiente decisión.

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Entrevista