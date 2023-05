La actriz Stephanie Salas ha llevado una vida enfrentándose a los altibajos de la fama y saliendo adelante con una sonrisa en el rostro. Como parte de la Dinastía Pinal, creció siendo hija de la actriz Sylvia Pasquel y nieta de la diva del cine mexicano, Silvia Pinal. Desde sus primeras apariciones en televisión, el peso de su apellido le garantizó gran atención mediática, brindándole un gran impulso a su carrera actoral.

No pasó demasiado tiempo para que esa popularidad le jugara en contra. A los 18 años, Salas dio a luz a su primera hija Michelle, fruto de una relación intermitente que mantuvo con el cantante Luis Miguel. Pero su nombre se vio oscurecido en la prensa cuando ‘El sol de México’ negó su paternidad en reiteradas entrevistas. Tuvieron que pasar otros 18 años para reconocerla legalmente, tras realizarse la prueba de ADN.

Hoy en día Michelle tiene 33 años y pese a algunos intentos de su parte, nunca logró mantener una relación cercana con su padre. Prueba de ello es que la persona elegida para acompañarla al altar durante su próxima boda con el empresario Danilo Díaz, sea su mamá.

En una entrevista virtual junto a la actriz, a propósito de su próxima llegada al Perú, se le consultó por las próximas nupcias y la presencia (o ausencia) de Luis Miguel en el círculo familiar. La respuesta fue evasiva, y solo atinó a explicar que se mantenía al margen de la relación entre padre e hija. “Sería interesante que la pregunta se la hicieras a ellos”, dijo de forma tajante.

Para Salas, la etapa junto al músico se encuentra superada y cerrada para dar la bienvenida a un nuevo romance con el músico Pablo Valero, con quien tuvo su segunda hija. Esta relación también llegó a su fin, pero no le ha cerrado las puertas al amor. Su última pareja controversial es el galán de telenovela Humberto Zurita (”La Reina del Sur”), con quien protagonizará la obra de teatro “Papito querido”, en el Auditorio Colegio San Agustín este 20 y 21 de mayo.

— ¿Cuál es tu expectativa días antes de tu llegada al Perú?

Ustedes no lo saben, pero yo amo al Perú. Hace algunas décadas fui a promocionar mis primeros discos de los 90 y la pasé increíble. Recuerdo incluso que fui al programa [“Sinvergüenza”] de Cristian Thorsen. También me llevaron a La Rosa Náutica, un restaurante con un puente muy bonito que está en la playa. Siempre me ha gustado la comida de allá porque me encanta la gastronomía, es un gusto que heredé de mi papá y de mi bisabuelita. Hace poco incluso gané el segundo lugar de la primera temporada de Masterchef Celeby México. Así que amo su país y estoy muy contenta de llegar con “Papito Querido”.

— Humberto Zurita le dijo a El Comercio que planeaba quedarse en el país para visitar Cusco y Machu Picchu, ¿te unirás a él?

Me encantaría. Solo se vive una vez y si ya vamos a estar allá, pues por qué no.

— Hablemos de tu faceta como cantante. En los 90, tuviste un gran éxito con tu álbum debut “Ave María” y has continuado con esta pasión. Recientemente lanzaste “Horizonte de las Estrellas”. ¿Cómo describirías tu viaje musical?

La música siempre ha sido mi pasión. Inicié mi carrera musical con el tema “Tonterías” para la telenovela “Baila Conmigo” (1992). Luego, tuve la oportunidad de trabajar con el reconocido productor Oscar López, quien trabajó con muchos artistas de rock de los años 80 y 90 en Argentina y México. Él fue el encargado de encontrar un tema musical que me catapultara al éxito, y así fue como surgió “Ave María”. Con él hice un disco homónimo y otro titulado “Corazón”, toda esa música está en mi catálogo [de streaming] como Stephanie Salas. Después de esa experiencia me involucré en otras facetas artísticas como teatro y cine. Recién en 2010 retomé la música, y todo este periodo sale bajo el sello “Salas”, porque ahora también produzco mis canciones, y exploro mi faceta como DJ.

— ¿No quisiste involucrarte de lleno en la música tras la popularidad que alcanzaste en tus comienzos?

Lo que sucede es que, aunque estaba muy dedicada y concentrada en esos dos discos de los 90, tuve que hacer una pausa en mi vida artística porque me embaracé de mi segunda hija, Camila Valero. Por esta maternidad y [el periodo de] lactancia me separé un poco de la industria. Cuando retomé mi carrera me habló el productor Morris Gilbert para invitarme a una gran obra de teatro que se llamaba “Los monólogos de la vagina”. Ese fue mi retomo a los escenarios y, gracias a su gran éxito, estuvimos varios años de gira. Ya a inicios de los 2000, el contrato con mi anterior disquera culminó [pero el catálogo permanece], por lo que retomo mi carrera musical como productora independiente. Ese es el por qué de que mi nombre artístico musical ahora se denomine “Salas”.

— Cuéntanos ahora sobre el personaje con el que vendrás al Perú. Interpretas a una madre conservadora en “Papito querido”.

Tatiana es un personaje que me encanta. Es la esposa de Coquimbo, una pareja que tiene un hijo llamado Lalito. Lalito es el novio de Laurita, la hija de Luis, un hombre galán, liberal y soltero interpretado por Humberto Zurita. Sucede que Laurita quiere formalizar su relación y casarse con su novio Lalito, pero al tener padres tan conservadores, Lalito le pide que consiga una mamá para presentar a sus padres. Esa es la trama, porque quién pensaría que el personaje de la madre falsa es el propio Humberto. Entonces ahí inicia todos los enredos. A mi personaje le empieza a caer muy bien Luisita, somos muy amigas y entablaremos una relación muy íntima. La trama de “Papito querido” es interesante, divertida y agradable. Es como ver las cosas que uno puede llegar a hacer por las personas que quiere.

— ¿Cómo fue tu proceso de incorporación a esta obra? Te uniste a esta gira en reemplazo de Aylín Mújica.

Los ensayos de esta nueva reposición de la obra comenzaron en septiembre, y yo estuve presente desde el inicio por que recién iniciaba mi relación [amorosa] con Humberto. Participé en las lecturas y estuve allí durante la puesta en escena y el estreno. Sin embargo, en ese trayecto, Aylín dejó la obra por proyectos personales y bueno, así es la vida. A veces las cosas suceden de esa manera.

Stephanie Salas actúa al lado de "Luisita", intepretado por Humberto Zurita. / Difusi

— Ya habías trabajado con Humberto Zurita en otras ocasiones, pero ahora que son pareja, ¿esta experiencia se ha enriquecido?

Yo estoy muy contenta de haber aceptado la invitación de trabajar al lado de mi amor, un extraordinario actor y director que me inspira en su máxima expresión. Nos divertimos mucho porque podemos viajar y vivir cosas en el escenario, hacer crecer con los personajes y, también a nosotros como actores. Las giras implican pasar mucho tiempo juntos, viajar en avión, llegar al hotel, comer y luego subir al escenario. Estamos muy cercanos en ese sentido y sabemos manejarlo, somos personas adultas.

"La trama de “Papito querido” es interesante, divertida y agradable. Es como ver las cosas que uno puede llegar a hacer por las personas que quiere." Stephanie Salas, actriz.

— Él dijo que se había inspirado en su fallecida esposa, Christian Bach, para moldear el carácter de su personaje en “Papito querido”. Tú, que llegaste a ser cercana a ella, ¿crees que le hace justicia?

Sí, vi que él mencionó eso en algunos reportajes, y fue interesante leerlo. Sin duda alguna, hay una gran similitud entre ellos dos, se parecen mucho. Así que, cuando lo ves con la peluca, se convierte en una mujer despampanante, una divinidad. Además, baila muy bien. Humberto practicaba artes marciales cuando era joven, por lo que tiene un control y dominio corporal que se nota en el escenario. Realmente es un personaje que vale la pena ver en el teatro, porque es único.

— Justamente se cumplió hace poco cuatro años desde su fallecimiento. Pero cuando se le pregunta a Humberto si desea volver a casarse en vista de tu deseo por contraer matrimonio, él descarta la idea. ¿Te gustaría que cambie de opinión?

Lo que sucede es que empezaron a abordarlo con ese tema y se salió un poco de control. No fui yo quien dio la noticia [sobre la posibilidad de casarse], sino que se comenzó a especular y ahora esta supuesta disputa es una noticia. Es falso, nosotros estamos viviendo un gran momento entre los dos, tanto personal como laboralmente, por lo que dejamos que el tiempo fluya y nos sentimos muy contentos. Pronto celebraremos nuestro primer aniversario juntos y veremos qué nos depara el futuro. Vamos a vivir el aquí y ahora.

— Ya en lo personal, esta gira te mantendrá ocupada todo el 2023, ¿tienes otros proyectos que buscas sacar adelante?

Este es un gran año en términos laborales y espirituales. Muchas cosas han sucedido. Yo no pienso dejar de lado mi pasión por la gastronomía. Quiero llevarlo a cabo profesionalmente y más adelante abrir un lugarcito, tener mi propio sello gastronómico. Seguir también adiestrándome en esa educación. Por eso te digo que Perú me encanta, planeo visitar a los mejores chefs y hacer algunos programas de YouTube para mi canal de comida “Food Sessions”. Seguir también compaginando mi faceta actora y musical, ahora con mi nuevo sencillo “Horizonte de Estrellas”, que sin duda está muy fuerte.