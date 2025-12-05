La Libertad se alista para el estreno del Sunset Teatro Fest, un ciclo de micro-obras teatrales contemporáneas que busca descentralizar el arte escénico y promover la reflexión social, que se realizará el sábado 14 de diciembre de 2025, a las 5:00 p. m., en la Casa de la Cultura de Pacasmayo.

Así, el evento marca un hito en la agenda cultural del norte peruano al congregar a un reparto de gran trayectoria, que incluye a Leslie Stewart, Titi Plaza, Ebelin Ortiz (quien también dirige una de las obras), Mari Pili Barreda, Marcello Rivera y Gabriela Billotti.

Organizado por Zafiro Producciones e impulsado por el productor y actor local Marcelo Quilcate, el festival tiene como objetivo fusionar la belleza natural del atardecer en el puerto con una propuesta escénica de alta calidad profesional.

La iniciativa subraya el compromiso por llevar producciones de primera línea al interior del país, rompiendo el esquema de la centralización, y reafirma a la Casa de la Cultura de Pacasmayo como un foco cultural vibrante en La Libertad.

El ciclo de micro-obras, que duran 20 minutos aproximadamente, ha sido diseñado para generar debate en la audiencia y promover el sano entretenimiento a través de la reflexión sobre temas sociales actuales:

“Esto sí es Personal” (Eduardo Adrianzén): Un drama que explora las complejas dinámicas de Poder y Ética profesional en el ámbito académico.

“Permiso, soy mujer” ( Ale Reyes Freitas): Una comedia ácida que aborda los Estereotipos de Género y la burocracia en torno a la identidad femenina.

“Mamá, no me quiero confirmar” (Ale Reyes Freitas): Una pieza sensible sobre las tensiones entre Fe, Familia y Libertad de Decisión en las nuevas generaciones.

Datos clave del evento

Evento: Sunset Teatro Fest Pacasmayo

Sunset Teatro Fest Pacasmayo Fecha y Hora: Sábado 14 de diciembre de 2025, 5:00 p.m.

Sábado 14 de diciembre de 2025, 5:00 p.m. Sede: Casa de la Cultura de Pacasmayo (La Libertad, Perú)

Casa de la Cultura de Pacasmayo (La Libertad, Perú) Entradas: Con los organizadores