En el 2020, en plena pandemia, Susana Yoshiyama Miyagusuku escribió el libro “¿Te ha pasado que...?: Una nueva mirada a esas situaciones que ‘atormentan’ tu vida”, donde ofrecía herramientas para superar experiencias dolorosas. Sin embargo, su visión iba más allá del papel, quería llevar estas ideas a la práctica. Así nació “¡Ampay! Me encontré. Mi historia... ¿tu historia?”, una obra de teatro psicoterapéutica cómica de tipo vivencial que, a través del humor, explora cómo, desde la concepción, somos la mejor expresión de la naturaleza.

“Durante muchos años, soñé con crear una obra que permitiera a cada espectador, desde su butaca, explorar técnicas psicoterapéuticas dentro de un espectáculo cómico, abordando creencias, dudas y conflictos internos, y generando reflexión y posibilidad de cambio”, detalla la médico psiquiatra, psicoterapeuta y coach.

Tras finalizar el libreto de “¡Ampay! Me encontré”, Yoshiyama contactó a Marcela Hinostroza para la dirección y a los actores Zelma Gálvez y Tito Vega, quienes interpretan múltiples papeles, incluidos el consciente y el subconsciente, con un enfoque cómico.

Zelma Gálvez y Tito Vega, protagonistas de “¡Ampay! Me encontré”. (Foto: Bettina Villena)

“Las personas se verán reflejadas en los personajes de esta obra, ya que retrata escenas cotidianas que nos suceden a todos, tanto en Perú como a nivel mundial: situaciones familiares, personales, de pareja y laborales”, explica la especialista.

La historia se desarrolla a través de escenas cómicas que muestran cómo nuestras creencias y temores se forman desde la infancia, a menudo bajo la influencia de factores externos. De manera entretenida, aborda temas como la baja tolerancia a la frustración, la culpabilidad y la interpretación subjetiva de la realidad.

La obra explora la diferencia entre ser víctima y ser protagonista de nuestra propia vida, ilustrando cómo podemos tomar el control de nuestro destino a través técnicas simples para fortalecer la autoestima y fomentar la independencia.

Para quienes temen la terapia, esta propuesta escénica ofrece una alternativa accesible y efectiva. ¡Ampay! Me encontré. Mi historia… ¿Tu historia? es una celebración del autodescubrimiento y la transformación personal, todo a través del humor.

“Esta obra busca ser una fuente de bienestar mental para todos los asistentes. No se trata solo de reír en ese momento, sino de llevarse herramientas que puedan aplicar en su vida diaria, especialmente para aquellos que no pueden acceder a una terapia, ya sea por temor, prejuicios, cuestiones económicas o desconocimiento”, precisa. “También queremos desmitificar la idea de que los psiquiatras y psicólogos son intimidantes; al contrario, su labor es ayudarte a descubrir aspectos de ti mismo que tal vez no percibas y que pueden mejorar tu bienestar emocional, psicológico, y en general, tu calidad de vida, tanto en lo personal como en el trabajo y en la familia”, añade.

Susana Yoshiyama junto a los actores Zelma Gálvez y Tito Vega, y la directora Marcela Hinostroza. (Foto: Bettina Villena)

Lo que distingue a esta obra es su enfoque interactivo y vivencial, explica Susana. Los actores no solo representan escenas en el escenario, sino que también invitan al público a participar desde sus asientos, guiándolos en la aplicación de técnicas psicoterapéuticas mientras la historia se desarrolla.

“Además, se entregará material complementario para que los asistentes puedan practicar estas herramientas en su vida cotidiana, todo en un ambiente de risas y entretenimiento”, destaca la psicoterapeuta tas resaltar que “¡Ampay! Me encontré” también celebra el 125 aniversario de la inmigración japonesa al Perú, destacándose como un valioso aporte de la comunidad peruano-japonesa a la salud mental, tanto en el país como en el mundo.

“Siento humildemente que este es mi aporte a la humanidad. Esta obra le ha dado un profundo sentido a mi vida, al permitirme contribuir positivamente a personas que tal vez nunca conoceré personalmente, pero que sé que se beneficiarán de ella. Es mi granito de arena para ayudar a las personas a ser más felices, tener mejores relaciones interpersonales y sentirse mejor consigo mismas. Espero que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que realmente les sea útil”, subraya con emoción.