Cumplir ochenta años debería ser motivo de celebración. Pero para doña Zoila, ese día llega acompañado de una sospecha que lo cambia todo: su propia familia estaría planeando enviarla a un asilo. A partir de ahí, 'Feliz cumpleaños, doña Zoila’ despliega una comedia que, entre risas y complicidades, pone sobre la mesa temas tan cercanos como incómodos.

Escrita por Diego Salinas, la obra se presenta por primera vez en el Centro Cultural de la Universidad de Lima en una temporada especial por el mes de la madre, conectando desde el humor con una realidad que muchas familias reconocen, aunque pocas veces abordan directamente.

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Bajo la dirección de Gina Yangali y Rodrigo Falla Brousset, la historia sigue a una protagonista que decide no quedarse de brazos cruzados. Con la ayuda de su comadre Marta, doña Zoila activa un plan para evitar su destino, dando paso a una cadena de situaciones que combinan picardía, música y un constante juego con el público.

Esta nueva temporada reúne a Patricia Frayssinet, Laly Goyzueta, Amparo Brambilla, Diego Salinas, Daniel Cano y Rodrigo Tapia en escena. El montaje propone una experiencia más directa, rompiendo la cuarta pared y apostando por un ritmo que se sostiene tanto en el trabajo actoral como en los momentos musicales.

“La obra se sitúa en una casona amplia, reconocible para muchas familias limeñas. A partir de ahí, el juego escénico se construye con nuevos gags, canciones y situaciones que nos han permitido encontrar un ritmo propio en esta versión”, comenta Yangali.

Para Falla Brousset, el principal reto ha sido trasladar la esencia del montaje original a un formato escénico distinto: “Buscamos mantener la cercanía y la energía de la obra, sin perder el vértigo que la caracteriza”.

Acompañada por guitarra y cajón, la puesta no solo busca hacer reír. También invita a mirar de cerca los vínculos familiares, la vejez y las decisiones que muchas veces se postergan. En ese cruce entre humor y memoria, la obra encuentra su punto de conexión con el público.

“Es una historia que habla de la vejez, pero desde la celebración. De las familias, con todo lo que eso implica. Me interesa que el público salga con ganas de compartir, de recordar y de volver a esos momentos que nos formaron”, señala Salinas.

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