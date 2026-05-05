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Escrita por Diego Salinas, 'Feliz cumpleaños, doña Zoila' se presenta por primera vez en el Centro Cultural de la Universidad de Lima en una temporada especial por el mes de la madre.
Escrita por Diego Salinas, 'Feliz cumpleaños, doña Zoila' se presenta por primera vez en el Centro Cultural de la Universidad de Lima en una temporada especial por el mes de la madre.
Por Redacción EC

Cumplir ochenta años debería ser motivo de celebración. Pero para doña Zoila, ese día llega acompañado de una sospecha que lo cambia todo: su propia familia estaría planeando enviarla a un asilo. A partir de ahí, 'Feliz cumpleaños, doña Zoila’ despliega una comedia que, entre risas y complicidades, pone sobre la mesa temas tan cercanos como incómodos.

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