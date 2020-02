Hay tres ingredientes para que un montaje sea exitoso. “Definitivamente, los actores son los grandes socios de las obras –cuenta Adrián Galarcep, director artístico de Los Productores–. Aquellos que salen en la tele o se les recuerda de la infancia son un buen gancho para quienes no consumen teatro de forma regular. La experiencia también tiene que ser muy atractiva. Desde este año, nuestro lema será ‘Riamos juntos’, una invitación a que las personas se unan en un mismo lugar, en un mismo momento a pasarla bien, porque nuestra gran misión es acercar el teatro a la gente y volverla un sinónimo de entretenimiento”.

Pero eso es insuficiente. “Puedes ir al teatro, pasarla bien, ver a un par de actores de los que eres fan, pero si no hay nada más, la experiencia se queda corta –agrega–. La historia, la dramaturgia, tiene que sorprender, tiene que pasar lo que jamás pensaste que iba a suceder. Si la gente se entrega a la incertidumbre, la experiencia se triplica”.

Por supuesto, no se trata de hacer obras solo para llenar la sala. En ese sentido, Galarcep explica qué es lo que entiende por éxito. “Un montaje exitoso siempre es rentable. Pero si bien a veces el éxito tiene que ver con lo monetario, en otras ocasiones pasa por contribuir con la sociedad. Hace algún tiempo hicimos ‘Conejo blanco, conejo rojo’, una obra con un actor diferente cada noche, lo que de plano es lo menos rentable del mundo, pero quisimos ofrecer algo distinto al público. Y se llenó”.

EL AÑO QUE PASÓ

En el 2019 a Los Productores “no les fue mal”. La frase es del propio Galarcep, quien anota que tuvieron que asumir varios desafíos, algunos ya conocidos (el tráfico que sigue empeorando), y otros que recién empezaban a vislumbrarse. “Quedarse en casa es cada vez más atractivo. El plato de restaurante favorito lo tienes a través de una aplicación en tu celular, el contenido de Netflix es buenazo. Todo ello, sumado a otros factores, hace que se pierda la experiencia de ir a ver un espectáculo en vivo, y que nosotros tengamos que trabajar el doble para llegar a los resultados que queremos”.

Pero Los Productores no ven al Internet como un enemigo, sino como una oportunidad para ampliar su llegada al público. Su nueva meta es que comprar sus boletos sea lo más fácil posible. Por ello han lanzado su propia plataforma de venta de entradas (que también incluye a las obras de La Plaza y de Sala de Parto), ya trabajan una alianza con Rappi y permitirán que todos puedan vender sus entradas (excepto Teleticket, que decidió romper con ellos al no tener la exclusividad).

“Ir al teatro va a ser más fácil que nunca. Mira, por ejemplo, es frecuente que el 7% del público que compra su entrada no vaya a la función. No sabemos si se les complicó, si perdieron sus entradas. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no pueden avisarnos que no pueden venir? ¿Por qué no les podemos recordar que hoy es la función? Basta una llamada para poder esperarlos o reprogramarlos”.

EL MENÚ

Entre las novedades para el 2020 destacan “La tribu” (dirigida por Bruno Ascenzo y protagonizada por Patricia Portocarrero, Leonardo Torres Vilar, Nicolás Galindo, Sergio Gjurinovic, Emanuel Soriano, Luciana Arispe, Carolina Cano y Nacho di Marco); “Mujeres de la PM” (con Katia Condos, Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Gianella Neyra); “Cómo olvidar a alguien” (escrita y dirigida por María José Osorio y Adrián Galarcep); y el unipersonal de Renzo Schuller (dirigido por July Naters).

Entre las obras que se repondrán figuran “Se busca comediante”, la renovada “Toc*Toc” (protagonizada por Regina Alcóver, Gustavo Bueno, Franco Cabrera, Manuel Gold, Jely Reátegui y Magdyel Ugaz) y “Mamma Mia!” (con Gisela Ponce de León y Ebelin Ortiz a la cabeza).

Se aprovecha para preguntarle a Galarcep qué le diría a aquellos que se quejan de la constante reposición de obras. ¿Es que acaso no existen más propuestas?

“Nosotros hacemos en temporadas, lo que países hermanos hacen por años –afirma–. Y esas obras siguen en cartelera porque la gente las quiere seguir viendo. Y esto es de doble filo porque siempre estamos haciendo más, siempre hay nuevos proyectos que, al final, terminan reponiéndose. Hicimos ‘Las chicas de 4to C’ pensando que sería algo pequeño, pero en las reuniones internas y focus groups la obra seguía apareciendo. La pusimos por segunda vez y ahora nos estamos preguntando si deberíamos reponerla. Nosotros hacemos proyectos con fechas de inicio y de fin. Afortunadamente, en la mayoría de casos, nos quedamos cortos y tenemos que seguir adelante”.

LA CARTELERA

- “Se busca comediante”. Del 17 de febrero al 23 de marzo (Teatro Pirandello)

- “Toc*Toc”. Del 4 de abril al 15 de junio (Pirandello)

- “Mamma Mia!”. Del 10 de junio al 30 de agosto (C.C. Peruano-Japonés)

- “La tribu”. Del 2 de julio al 31 de agosto (Pirandello)

- Renzo Schuller. Del 21 al 29 de julio y del 4 al 12 de agosto; y del 3 al 14 de diciembre (Pirandello)

- “Cómo olvidar a alguien”. Del 17 de setiembre al 23 de noviembre (Pirandello)

- “Mujeres de la PM”. Agosto y noviembre (Pirandello)