Su muerte se conoce a partir de que Goole toca el timbre de los acaudalados Birling en “Ha llegado un inspector”, que se estrena mañana sábado en el Teatro Británico. Según el policía, que se aparece en medio un evento en la residencia, Smith no sobrevivió al coctel mortal que bebió y falleció en el hospital. A nadie parece importarle, hasta que ven su foto. Todos la conocen. Entonces, ¿quién la mató?

El montaje se desarrolla en la sala de la mansión, un lugar que el autor de la obra J. B. Priestley conocía a la perfección. El dramaturgo inglés era miembro de la clase alta y decidió retratar los intríngulis de sus pares luego de pelear en las trincheras y ser gaseado durante la Primera Guerra Mundial. “Las referencias a ese conflicto están presentes, pero no para reflexionar sobre ella, sino para plantear una sensibilidad que Priestley adquirió al sobrevivir a la guerra”, explica el director de la puesta en escena, Roberto Ángeles.

También hay frases que parecen sacadas del “Manifiesto comunista” de Marx que se combinan con una trama de suspenso. Un ‘thriller’ policial con teatro didáctico. “Hay un poco de Agatha Christie. A medida que avanzan las escenas, el espectador descubrirá el nivel de compromiso de los personajes con la muerte de Eva Smith”, dice Ángeles.

Pero hay un detalle que podría pasar desapercibido: la presencia del inspector no tiene sentido porque no hay crimen. Eva Smith se suicidó. “Goole no es real, es un absurdo –añade Ángeles–. Lo que él realmente investiga es la supuesta responsabilidad de los personajes, cómo colaboraron para que Smith se quitara la vida. Lo que Priestley subraya es la actitud ligera; no la deliberada, no la maldad. Para él, lo que mata es actuar con ligereza”.

Fiel a su época, de fines de la década de 1940, “Ha llegado un inspector” –que según Ángeles antes montó el grupo Histrión, y luego Osvaldo Cattone con Carlos Gassols en el protagónico– muestra el choque entre el comunismo y el capitalismo. Algunas frases lo prueban: “No hay libertad si una persona no puede conseguir un trabajo” vs. “Si le doy dinero a todos los que me lo piden, todo sería un caos”. Y queda claro que los Birling son culpables de la muerte de Eva Smith, a pesar de que nadie la asesinó. “La cabeza de la familia cree que vive en un país libre y aconseja a sus hijos a partir de eso. Goole viene a demostrarles que esa libertad no toma en consideración a los otros, sobre todo cuando se trata de personas de condición humilde”.

Y cuando la obra parece ser un panfleto, J. B. Priestley introduce la duda: ¿el inspector es real o es una treta de la mente? La noticia tranquiliza a la mamá y el papá Birling. Son inocentes, finalmente. Sus hijos, en cambio, sí sienten culpa. En un mundo en el que las personas se esfuerzan por ejercer su libertad sin tener consideración por los otros, ellos están dispuestos a asumir la responsabilidad.