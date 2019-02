Temporada Alta 2019: 15 obras transdisciplinarias buscan romper con lo convencional

Cierto público limeño está ávido por ver las tendencias en las artes escénicas. Quiere salir de la caja y experimentar nuevas sensaciones, ver cómo los textos son transgredidos y, en algunas ocasiones, dejados de lado.

► Adam Levine respondió a las críticas por show en el Super Bowl

► Super Bowl 2019: lo mejor de los shows del entretiempo en los últimos 10 años | VIDEO

Para ellos va el festival Temporada Alta, que organiza la Alianza Francesa. Allí, la danza y la performance se combinan con la teatralidad y otros códigos para dar como resultado puestas en escena 'avant-garde', que en las tres últimas ediciones fueron acogidas con bastante entusiasmo.



Las cifras lo demuestran. Natalia Mesía, directora de Asuntos Culturales de la Alianza Francesa, comenta: "En estos años hemos crecido bastante y no solo a nivel de convocatoria de público, sino también con las propuestas que ofrecemos. El año pasado tuvimos una ocupación del 85% y ahora estamos pasando de tener diez obras programadas a 15".



Pero la apuesta para la cuarta edición –que se iniciará este jueves 7 de febrero– es mayor en cuanto a los riesgos de sus propuestas. Una de las obras que sin duda llama la atención es "Los acantilados de V.", puesta en escena francesa que sitúa al espectador en un contexto de crisis: el mundo sufre una escasez de órganos y a los presos se les ofrece la oportunidad de reducir sus penas a cambio de canjear partes de su cuerpo. El público, utilizando lentes de realidad virtual, encarnará a un reo postrado en una camilla de hospital.



Bastante menos intrusiva es "It's Always Here". Mesía comenta: "Es un espectáculo de danza creado en Israel, que llega a Lima después de pasearse por Francia e Italia, y cuya particularidad es tener a un dron en escena. Este no interactúa directamente con la bailarina, pero está presente para crear una sensación distinta en el ambiente".



CRITERIOS Y PENDIENTES

Según Mesía, hay tres factores que se toman en cuenta al seleccionar las obras de Temporada Alta. Por ejemplo, tienen que ser propuestas contemporáneas, aunque no importa si parten de textos clásicos adaptados. También es importante que sean transdisciplinarias y que haya un equilibrio entre ellas: "Que no solo haya teatro de texto, sino que los apasionados del circo puedan ver un poco de teatro físico o los que prefieren obras más innovadoras puedan acceder al teatro de objeto".

El contenido de las obras también se tiene en cuenta. "Solemos trabajar mucho en temas de género y en esta edición estamos volviendo a reflexionar sobre la migración", afirma Mesía. "Pompeya", puesta en escena chilena que recientemente fue parte del festival Santiago a Mil, es un buen ejemplo: allí se retratan los problemas que viven los travestis dedicados al comercio sexual. Disputas por territorios, marginación y rivalidad por las nacionalidades se unen en una cruda puesta en escena.

Las cartas peruanas para esta edición del festival son "Solo cosas geniales", conmovedor monólogo escrito por el británico Duncan Macmillan, que es protagonizado por Norma Martínez; y "Prehistoria de la felicidad", obra producida por la Compañía de Teatro Físico y dirigida por Alonso Núñez, que se vale únicamente de la corporalidad para cuestionar los roles que la cultura ha impuesto a la humanidad. "Tienen esa peculiaridad que buscamos: son disruptivas, multidisciplinarias y son buenas opciones para los programadores internacionales que vienen al festival", concluye Mesía.

PARTE DE LA CARTELERA

"Los acantilados de V."

Francia

Jueves 7 en la Alianza Francesa de Miraflores.



"El mundo por montera"

España

Viernes 8 en el C.C. de España.



"Pompeya"

Chile

Viernes 8 y sábado 9 en el Icpna de Miraflores.



"Tierra Baja"

España

Lunes 11 y martes 12 en la Alianza Francesa de Miraflores.



"Casas"

España

Miércoles 13 y viernes 15 en la Alianza Francesa de Miraflores.



"Hasta el último suspiro"

Francia

Miércoles 13 y jueves 14 en el Gran Teatro Nacional.



"Calma!"

España

Jueves 14 y viernes 15 en la Alianza Francesa de Miraflores.



"10 Miniballeti"

Italia

Sábado 16 y domingo 17 en la Alianza Francesa de Miraflores.



"Prehistoria de la felicidad"

Perú

Lunes 18 y martes 19 en la Alianza Francesa de Miraflores.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: varias sedes.

Temporada: desde el jueves 7 hasta el domingo 24 de febrero.

Boletos: Tu Entrada.

Más información: www.aflima.org.pe/cultural.