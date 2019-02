"Los acantilados de V.": una obra inmersiva que mezcla teatro y realidad virtual

Laurent Bazin, director francés y creador de "Los acantilados de V.", dice que su obra tiene un poco de kafkiano. "Eres culpable y no importa la razón", señala sobre la inquietante premisa: a un prisionero del que no sabemos mucho le ofrecen un tiempo de libertad a cambio de que done sus ojos. Un dilema que parece aterrador, y que lo es doblemente porque ese protagonista, el prisionero, es el propio espectador.

"Los acantilados de V.", que llega al Perú como parte del festival Temporada Alta, es una pieza inmersiva que combina el teatro y la realidad virtual. Los participantes (el público) se recuestan en camillas y colocan un visor a través del cual observan, desde el punto de vista subjetivo del prisionero-paciente, lo que ocurre 24 horas antes de la operación que le extraerá los ojos. Todo el desarrollo dura poco más de media hora.



"Es una obra que cambia todo el tiempo –señala Bazin a El Comercio–. Siempre tratamos de inventar algo diferente para cada lugar donde se exhibe, y le he pedido a los actores hacer algo especial para Lima". Por ese motivo es que no se puede contar mucho más sobre qué es lo que ocurre después del hecho inicial.



MIRADA DE LIBERTAD

Según el creador, "Los acantilados de V." parte de dos fuentes inspiradoras. Por un lado, la terrible situación de los presos en Francia. "Esa es una cuestión bien importante. Somos el país cuna de los derechos humanos, pero nuestros prisioneros se encuentran en pésimas condiciones", afirma Bazin.



Por otro lado, la conexión que establece entre la libertad y los ojos surge de su experiencia personal. "Yo he tenido problemas de visión toda la vida, desde que era muy niño. Me han sometido hasta a tres intervenciones, sin que cambiara nada. Por eso siempre he considerado los ojos como lo más importante para mí, son mi principal fuente de deseo, en un sentido casi erótico", agrega.



Sobre el título, Bazin explica que alude a los acantilados de Varengeville, ubicados en Normandía, lugar muy significativo para él y que, en la obra, es el último paisaje que desea mirar el protagonista antes de perder los ojos. Un anhelo en el que se entremezclan la culpa, las ansias de libertad, el miedo, y muchos otros abismos de la identidad humana.

MÁS DETALLES

Lugar: Alianza Francesa

Av. Arequipa 4595, Miraflores.

Hoy, a las 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m. y 9 p.m.

Boletos: Tu Entrada.