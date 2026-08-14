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Resumen

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La acróbata circense Anastassia Horbatsevych, de ocho años, tendrá sus últimos actos el 13, 14, 15 y 16 de agosto en el Circo de Ucrania, en Lima, por la tarde. Las entradas están disponibles en Teleticket. (Foto: JOEL ALONZO HUAMANI/EL COMERCIO)
La acróbata circense Anastassia Horbatsevych, de ocho años, tendrá sus últimos actos el 13, 14, 15 y 16 de agosto en el Circo de Ucrania, en Lima, por la tarde. Las entradas están disponibles en Teleticket. (Foto: JOEL ALONZO HUAMANI/EL COMERCIO)
Por Leslie A. Galván

Frente al redondel del Circo Russell, en Lima, Anastasiia Horbatsevych escucha a los adultos conversar en español, inglés y ucraniano. Tiene ocho años, dos récords nacionales de acrobacia aérea en Ucrania y una amiga esperándola para jugar detrás de la carpa. Aún así, su mirada no se ensombrece durante la entrevista con El Comercio. A su lado está su madre, Viktoriia, heredera de una tradición circense. Desde abajo, sus ojos azules observan en perspectiva a quienes hablan, aunque tiene la costumbre de ver a las personas desde la altura colgada en un aro blanco.

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