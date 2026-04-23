Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La funciones "El Lago de los Cisnes" en Lima tendrán como invitados a los bailarines Mark Chino y Yaroslavna Kuprina. (Foto: Russian Classical Ballet)
La funciones "El Lago de los Cisnes" en Lima tendrán como invitados a los bailarines Mark Chino y Yaroslavna Kuprina. (Foto: Russian Classical Ballet)
Por Leslie A. Galván

Desde un dormitorio, sentada en la cama, Yaroslavna Kuprina se conecta por videollamada para hablar de ballet. Empezó a los 10 años. Volando como un cisne, el tiempo pasó y el oficio la llevó a convertirse en solista de la compañía Russian Classical Ballet, una de las instituciones más influyentes de la danza clásica. Se lesionó hace unos años y pensó que su carrera había terminado, pero tras su recuperación todo fue cuesta arriba. Viajó por China y Europa haciendo presentaciones y ahora visitará Lima para bailar “El lago de los cisnes”, con música de Piotr Ilich Tchaikovsky, el 18, 19 y 20 de abril en el Gran Teatro Nacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.