Resumen

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Pedro Pablo Corpancho es un actor de teatro con trayectoria de más de 10 años en las tablas. Hoy conduce el formato en vivo “React Yo soy 2026”, por YouTube. (Foto: EL COMERCIO/HUGO GERARDO PEREZ TORREJÓN)
Pedro Pablo Corpancho es un actor de teatro con trayectoria de más de 10 años en las tablas. Hoy conduce el formato en vivo “React Yo soy 2026”, por YouTube. (Foto: EL COMERCIO/HUGO GERARDO PEREZ TORREJÓN)
Por Leslie A. Galván

La respiración de Pedro Pablo Corpancho se acelera y sus manos tiemblan mientras conversa con El Comercio desde las butacas del teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Acaba de bajar las escaleras del escenario, donde ensayaba la versión de “Cyrano de Bergerac”, obra dirigida por Fito Valles. No se queda quieto: cambia de postura, mueve las manos, se ríe, vuelve sobre una idea que le importa, y luego la olvida y dice: “¿En qué estaba?”. “El público va al teatro para entretenerse”, regresa el actor a la conversación. “Puede ser un dramón, pero tiene que salir entretenido”, dice Corpancho, quien interpreta seis personajes en esta pieza.

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