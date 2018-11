Hugh Jackman anunció gira mundial de su espectáculo "One Man Show"

Hace algunos días, Hugh Jackman contó que este jueves 29 de noviembre realizaría un gran anuncio en el programa australiano "The Today Show". Muchos pensaban que se trataba de su regreso como Wolverine; sin embargo no es así.

El actor acaba de anunciar que realizará una gira mundial con su "One Man Show", espectáculo que presentó en Broadway en el que repasa algunos de los temas de los musicales en los que ha participado. "Los Miserables", "Oklahoma" y "The Boy from Oz" son parte de su repertorio.

En su cuenta de Twitter, el actor compartió la imagen oficial que anuncia su gira mundial. Además de sus ya conocidos números musicales, el actor sumará temas de "El Gran Showman".

Rápidamente, la publicación de Hugh Jackman ha tenido 2,613 'retweets' y más de 13,489 'Me Gusta' en tan solo dos horas.

En el pasado, el austrliano interpretó este mismo espectáculo en Broadway y Los Ángeles en busca de fondos para recolectar dinero para la Motion Picture & Television Fund (MPTF), una organización que ofrece asistencia a las industrias de cine y televisión con recursos nulos o limitados.

Recordemos que el actor que dio vida a Wolverine se presentó en un escenario por primera vez en 1994 para participar en la obra "The Season at Sarsaparilla". En 2004, ganó un premio Tony por su participación en "The Boy from Oz", donde dio vida a Peter Allen.

Por otro lado, los realizadores de "El Gran Showman" anunciaron que quieren adaptar la cinta a un musical para Broadway. Se desconoce si Hugh Jackman volverá a interpretar a P.T. Barnum en un escenario, pero sí podría ejercer como productor del espectáculo.