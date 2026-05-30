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Resumen

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Julio Chávez (Charlie) junto a su colega Laura Oliva (Ana). La puesta en escena se desarrolla en la casa del personaje, quien tiene movilidad reducida.
Julio Chávez (Charlie) junto a su colega Laura Oliva (Ana). La puesta en escena se desarrolla en la casa del personaje, quien tiene movilidad reducida.
/ Andrea Zana
Por Alfonso Rivadeneyra García

La capital peruana conoce a Julio Chávez (Buenos Aires, 1956). En el 2006 el Festival de Cine de Lima le dio el premio a Mejor actor por “El custodio”, donde interpretó a un guardaespaldas cuya violencia contenida estalla en el clímax narrativo. Pero en esa ocasión él no conoció la ciudad. Nada personal, es solo que casi nunca recibe en persona los premios. Estos eventos lo encuentran trabajando o viviendo su vida. ¿Cómo recibió aquella victoria? “No te quiero mentir porque no es un sentimiento que tenga tan fresco, pero seguramente con mucha alegría y mucho agradecimiento”, cuenta el actor a El Comercio vía Zoom.